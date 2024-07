On connait les huit finalistes des ces TQO 2024 ! Ce fut un gros samedi, et ce sera à n’en pas douter un gros dimanche. Envoyez le récap, rapide, parce qu’on a de la Summer League à couvrir. Qui s’arrête ? Pas nous.

Les résultats du jour :

Brésil – Philippines (Riga) : 71-60

– Philippines (Riga) : 71-60 Slovénie – Grèce (Athènes) : 68-96

(Athènes) : 68-96 Bahamas – Liban (Valence) : 89-72

– Liban (Valence) : 89-72 Lettonie – Cameroun (Riga) : 72-59

– Cameroun (Riga) : 72-59 Croatie – République Dominicaine (Athènes) : 80-77

– République Dominicaine (Athènes) : 80-77 Espagne – Finlande (Valence) : 81-74

– Finlande (Valence) : 81-74 Lituanie – Italie (San Juan) : 88-64

– Italie (San Juan) : 88-64 Porto Rico – Mexique (San Juan) : 98-78

Ce qu’il faut retenir :

On connait désormais les huit finalistes de ces TQO ! Le Brésil et la Lettonie se sont respectivement sortis des pièges philippins et camerounais et s’affronteront demain pour une place à Paris. Idem pour l’Espagne et les Bahamas, la Roja ayant eu toutes les peines du monde à se défaire de la Finlande, voilà ce que ça fait de croire un peu trop souvent au Père-Noël. Du côté d’Athènes, Giannis et la Grèce ont remporté le choc du jour contre Luka Doncic et les Slovènes, alors que la Croatie est allée arracher sa place en finale contre la République Dominicaine. Enfin, à San Juan, la Lituanie n’a pas fait de vieux os contre l’Italie et retrouvera en finale Porto Rico, qui a tranquillement tapé le Mexique !

Le programme des finales, demain :