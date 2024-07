Paris 2024 – TQO : le programme des finales !

On y est, les TQO de Riga, Athènes, Valence et San Juan ont livré presque tous leurs secrets, et ce sera définitivement le cas demain à la même heure. Par ici le programme des finales, et bloquez tout de suite votre dimanche soir.

Quatre tournois, quatre finales, quatre tickets pour Paris 2024. On n’a pas fait plus simple depuis les exos de match du CP, et aujourd’hui il est donc l’heure d’en finir avec cette belle semaine de basket.

18h : Brésil – Lettonie

20h : Grèce – Croatie

20h30 : Espagne – Bahamas

0h : Lituanie – Porto-Rico

Les quatre pays hôtes ont assuré (Lettonie, Grèce, Espagne, Porto Rico), quelques surprises ont eu lieu (élimination de la Slovénie) mais globalement la logique a été respectée jusque-là.

Brésil et Lettonie sont sortis d’un tournoi très homogène et la Lettonie pourra compter à 18h sur un peuple chauffé à blanc, la Croatie tentera ensuite de gâcher l’été de Giannis Antetokounmpo en créant ce qui serait une énorme surprise. L’Espagne débarque dans nos vies à 20h30 pour nous montrer qu’elle est là, encore, toujours, mais elle devra se méfier des Bahamas, équipe frisson de ce tournoi. Tout comme la Lituanie devra se méfier de Porto Rico, équipe à domicile et invaincue, portée par Jose Alvarado et une grinta bien difficile à calmer.

Quatre matchs et du basket FIBA de 18h à 2h du matin environ. Pour bien finir la semaine ou bien attaquer la suivante, peu importe, mais cette journée est clairement excitante pour tout bon fan de basket qui se respecte !