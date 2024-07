Les Charlotte Hornets se sont imposés pour leur premier match de Summer League face aux San Antonio Spurs malgré l’absence de Tidjane Salaün qui ne posera le pied sur le parquet qu’à Las Vegas. Les frelons ont géré la rencontre et l’ont emporté 97 à 65.

Mouhamadou Gueye l’a dit à la mi-temps, “le jeu s’est ralentit” pour lui. Le pivot entre dans sa troisième saison en NBA et son expérience a fait la différence dans la rencontre. Entré de plein fer dans le match, le joueur des Hornets a maintenu son efficacité offensive tout au long des 40 minutes pour terminer avec 21 points et 5 rebonds en 19 minutes.

Mouhamadou Gueye goes off the glass for 12 1H PTS!

📺 California Classic on NBA TV pic.twitter.com/iGY5VpoH8i

— NBA (@NBA) July 7, 2024

La dynamique collective a d’ailleurs suivie son individuelle. Les frelons se sont rapidement envolés de 10 points avant de gérer leur avance dans les deux quarts suivants avec maîtrise et de l’augmenter dans le dernier acte, les Spurs n’ont jamais vraiment cru à un retour.

Pourtant, le quatrième choix de la dernière Draft, Stephon Castle n’a pas déçu ! Mêmes si ses statistiques ne lui rendent pas hommage (9 points, 4 rebonds et 2 passes), le jeune éperon a montré à ceux qui en doutaient quel genre de joueur il était. Un meneur de jeu, capable d’organiser l’attaque de son équipe, d’être extrêmement agressif en pénétration et même de rentrer quelques shoots surprenants à longue distance. L’adresse n’était pas totalement là, notamment sur les finitions proche du cercle, mais les promesses et les flashs sont déjà bien présents.

Stephon Castle from DOWNTOWN 🎯🔥

📺 California Classic on NBA TV pic.twitter.com/mlwRe7VITA

— NBA (@NBA) July 7, 2024

Le bilan est assez proche pour le Français Sidy Cissoko. Le sophomore a déclaré avoir perdu plus de 10 kilos lors de cette intersaison et ça se voit ! Physiquement, il a l’air extrêmement affuté et en défense, il a su baisser souvent son centre de gravité pour gêner les attaquants adverses. Pas assez pour les empêcher de l’emporter.

Les Hornets se sont également reposés sur les tirs à (très) longue distance de Nick Smith Jr et sur les passages productifs de Raequan Battle et Jake Stephens. Plus généralement sur un très beau visage collectif au global !