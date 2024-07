Une dizaine de jours après sa sélection à la Draft NBA, Tidjane Salaün est évidemment impatient de faire ses débuts avec les Hornets. Mais il devra patienter – comme nous – jusqu’à la Summer League de Las Vegas, lui qui est forfait pour le California Classic.

La California Classic Summer League débutera ce samedi 6 juillet. Les Hornets y seront, mais pas Tidjane Salaün. Le prospect français drafté en sixième position a été victime d’une petite blessure au genou ces derniers jours, mais devrait être rétabli pour le début de la Summer League de Las Vegas le 12 juillet. Tidjane est en tout cas dans le roster des Hornets pour la SL.

Voici l’effectif des Hornets pour la Summer League 2024 : pic.twitter.com/dEEAYPABZW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2024

Pas d’inquiétude à avoir pour Tidjane Salaün, c’est surtout de la précaution. Néanmoins, on ne vous cache pas qu’on aurait aimé le voir dès ce week-end du côté de Sacramento et San Francisco.

Allez, un peu de patience, et surtout rendez-vous à Las Vegas dans une semaine !

INJURY UPDATE: @hornets 2024 Draft Picks Tidjane Salaun and KJ Simpson will be unavailable as the team begins minicamp in Sacramento tomorrow. Salaun suffered a minor laceration near his knee and is expected to be available for the start of Las Vegas Summer League next week (1/2)

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) July 1, 2024