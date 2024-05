Plus que quelques semaines avant le départ attendu de Tidjane Salaün vers la NBA. La pépite, formée par Cholet Basket depuis trois saisons, a progressivement inscrit son nom dans la liste des joueurs les plus talentueux de sa génération. Scruté depuis quelques mois par un membre de la rédaction TrashTalk en direct de Cholet, voici donc le profil complet du joueur, de Paris jusqu’aux Mauges, de l’Académie de Cholet Basket jusqu’à la Coupe d’Europe et aux Playoffs LNB.

Le CV

Âge : 18 ans (10/08/2005)

Taille : 2m07

Poids : 96 kilos

Parcours : AS Orly, COSM Arcueil, Saint-Charles Charenton, Pôle France Basketball, Cholet Basket.

Stats Betclic Elite 2023-24 :

9 points à 37,3% au tir dont 32,9% à 3-points et 76,7% aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 1,2 interception, 0,2 contre et 1,5 ballon perdu, en 22,7 minutes.

Stats Basketball Champions League 2023-24 :

10,1 points à 43,5% au tir dont 29,5% à 3-points et 89,3% aux lancers, 4 rebonds, 0,7 passe, 0,8 interception, 0,1 contre et 0,8 ballon perdu en 24,1 minutes.

S’il est effectivement drafté au mois de juin prochain, Tidjane Salaün sera le 7e joueur de l’histoire du centre de formation de Cholet Basket à entrer par la grande porte en NBA. Petite statistique qui vaut son pesant de cacahuètes : 18% (6/33) des joueurs français draftés et ayant disputé au moins un match en NBA viennent de Cholet Basket. Rudy Gobert, Killian Hayes, Rodrigue Beaubois, Kevin Séraphin, Nando de Colo, Mike Gelabale. Des parcours et fortunes diverses aux États-Unis pour chacun de ces noms, mais un point commun : ils ont tous fait partie de l’Académie Gautier – Cholet Basket.

Une rigueur de tous les instants en matière de sportif, un encadrement qui place les résultats scolaires des joueurs au premier plan… et une réputation qui en découle : les équipes jeunes du club des Mauges sont parmi les plus titrées de France dans leurs catégories respectives depuis plusieurs années. Un élément qui a séduit Tidjane et son entourage, selon Régis Boissé, entraîneur du groupe Espoirs (U21).

« Tidjane est un garçon que j’ai découvert en U15, et que j’ai fait venir pour visiter nos infrastructures, pour échanger avec lui et son papa. On était intéressé pour l’accueillir. Il se trouve qu’il a choisi le Centre Fédéral. Au bout d’un an, son histoire avec le PFBB s’est arrêtée et je lui ai dit la même chose que l’année passée. Il y a toujours une place pour lui dans notre structure. On a fait différentes visios, d’autres clubs étaient également en balance, et par chance, Tidjane a décidé de nous rejoindre. Je pense que globalement, Tidjane et Cholet Basket se sont bien trouvés. C’est un mariage qui allait coller, la structure lui correspond. Tidjane a un profil humain et sportif qui convient à Cholet Basket. »

Deux compétitions, un rythme soutenu mais intéressant

Engagé en championnat de France mais aussi en Basketball Champions League cette saison, Cholet Basket a enchaîné les matchs à un rythme soutenu, de quoi préparer le jeune prospect à ce qui l’attend de l’autre côté de l’Atlantique (même si en NBA, l’intensité du calendrier est encore autre). Cela a surtout été pour Tidjane l’opportunité de se montrer plus que d’autres prospects, et d’être confronté à des équipes d’un niveau parfois très élevé (Malaga en BCL, 2e de Liga Endesa devant le FC Barcelone, au coude à coude avec le Real Madrid). Un bon point pour les scouts, qui souhaitent souvent voir comment les jeunes réagissent face à une forte adversité couplée à un gros enchainement de matchs. À noter, et nous en reparlerons longuement plus bas, sa merveilleuse série de Playoffs face à Paris, au mois de mai. Une régalade !

Points forts

Shoot à 3-points

D’abord très discret à 3-points, c’est en grande partie grâce à une grosse amélioration de son tir de loin que Tidjane a éveillé l’intérêt des scouts et des médias aux États-Unis. Il shoote aujourd’hui à 35,6% à 3-points en championnat de France et 29,5% en Basketball Champions League. Des pourcentages corrects pour un poste 4 fuyant de 18 ans, qui a très vite compris tout l’intérêt d’une adresse correcte derrière l’arc pour être efficace offensivement. Il faut néanmoins faire attention à ne pas forcer les tirs, ce qu’il aura l’opportunité d’apprendre vite car il n’a que 18 ans.

La défense

Sans doute SA meilleure qualité à l’heure actuelle. Dans une équipe qui joue souvent en dent de scie, alternant le bon et le moyen, il est important de pouvoir compter sur des constantes. Et l’une de ces constantes, c’est l’énergie apportée en défense. Lorsqu’il entre sur le terrain, Tidjane Salaün est très souvent une pile électrique infernale pour son vis-à-vis. Ses prises de décisions dans les aides sont déjà remarquables de timing à son âge, et lui permettent de pousser assez fréquemment l’adversaire à la faute, parfois d’intercepter le ballon. Ses quelques erreurs résultent souvent d’un temps de retard créé par une aide sur un coéquipier déjà battu, bien qu’il lui soit parfois arrivé de se retrouver en difficulté avec les fautes.

L’esprit est en tout cas impeccable : qu’il s’agisse d’un gros morceau comme d’un joueur moins en vue chez l’adversaire, l’intensité est la même. Le gars ne doit pas exister ? Allez, faisons tout ce qui est possible pour qu’il n’existe pas. À noter que sur le dernier mois écoulé, il a énormément travaillé sur le rebond, et s’arrache désormais pour récupérer chaque ballon. Un plus d’envie qui prouve un peu plus l’appétence défensive du bonhomme. On remarque aussi sa capacité à bien utiliser son corps pour provoquer les fautes offensives adverses. Une qualité qui sera d’autant plus intéressante en NBA que les physiques y sont bien plus costauds qu’en France.

Mouvement sans ballon

Un autre gros point fort de son jeu, c’est le mouvement loin du ballon. Tidjane sait se faire discret quand d’autres joueurs jouent leurs duels, tout en étant quasiment tout le temps disponible dans un couloir de passe ouvert. Certes, les pourcentages à 3-points ne comptent pas encore parmi les meilleurs de sa cuvée, mais les nombres sont déjà encourageants et la marge de progression est énorme.

Depuis quelques matchs, il a gagné en confiance et n’hésite pas à prendre des positions solides dans la peinture. On constate qu’en percussion, Salaün pose pas mal de problèmes et est déjà capable de dominer son vis-à-vis physiquement.

Physiquement, c’est puissant

C’est sans doute quelque chose qui se remarque plus dans la salle que derrière un écran. Tidjane Salaün est très physique. Une paire d’épaules qui n’a pas peur d’aller saluer vigoureusement le défenseur, que ce soit pour l’enfoncer dans un jeu dos au panier comme pour créer un espace de tir sur une percussion.

“Tidjane est un fou de travail” – Laurent Vila

Sans doute le plus important pour un jeune joueur de basket avec autant d’attentes autour de lui : ne jamais rien prendre pour acquis. Ne jamais verser dans le trop de confiance qui installerait une forme de confort. Jamais. Qu’il s’agisse de sa soeur – Janelle Salaün, joueuse de l’Équipe de France – comme de son coach Laurent Vila, Tidjane est décrit comme un travailleur. Son axe de développement principal depuis le début de saison ? Le tir au large.

“Il n’y a pas de secret. Il est toujours à la salle, tout le temps en train de bosser. Il a redoublé d’efforts ces derniers temps et ça se voit sur le terrain.” – Janelle Salaün, via Ouest-France

Souvent en situation de mismatch lorsqu’il est à l’opposé du jeu, ses pourcentages ont grimpé en flèche au fur et à mesure de la saison. De quoi contenter le staff de Cholet, qui reconnaît aussi sans mal que le jeune prospect est un acharné du boulot. Pour un profil décrit comme ayant de très belles perspectives de progression dans de nombreuses composantes du jeu, c’est un point juste essentiel.

“Les performances de haut niveau, c’est l’aboutissement de son travail, et toute l’équipe en profite.” – Laurent Vila, via Ouest-France “Tidjane, c’est quelqu’un qui travaille, qui a besoin de ça. C’est quelqu’un qui a besoin d’être en relation et en contact permanent avec le staff, quelqu’un qui a besoin d’échanger, besoin de proximité avec les gens. Et qui a besoin d’être sur le terrain. C’est en lui, il a un côté dynamique, il a besoin d’être dans l’action.” – Régis Boissié

Confiance

L’aspect confiance s’est trouvée dans notre rubrique suivante pendant un petit moment, mais depuis quelques semaines, Tidjane joue pour lui. Là où nous pouvions parfois rester sur notre faim, avec quelques percussions discrètes mais souvent efficaces, il prend désormais le jeu à son compte. La caractéristique lui est reconnue par son coach U21, ainsi que par d’anciens joueurs de Cholet Basket, elle se voit enfin sur le terrain chez les pros. Plus question d’être parfois attentiste derrière la ligne à 3-points, ça coupe, ça drive et ça provoque les fautes.

Et tout simplement, comment ne pas parler de cette soirée magnifique lors du Game 1 contre Paris Basket en Playoffs ? Une masterclass individuelle, celle qui l’a vu mettre K.O. quasiment seul le champion de l’EuroCup. Tirs à 3-points, dunk, efficacité défensive et prise de risques importants, tous payants. Une merveille de performance qui a impressionné toute la planète basket, jusqu’aux scouts et médias américains qui l’ont immédiatement reclassé dans le top 10 de leurs prédictions pour la Draft. Le sum-up de toutes les qualités de Tidjane, c’est CE match, point.

“Tidjane, c’est quelqu’un qui a confiance en lui, pour prendre des tirs importants et pour les mettre. Il est sûr de ses qualités et n’a pas peur de prendre ses responsabilités. Sans montrer aucune arrogance, ni suffisance.” – Régis Boissié “Ce qui m’a impressionné chez Tidjane, c’est qu’il est vraiment sûr de lui, il n’a pas peur, il n’hésite pas. Et ce n’est pas quelque chose d’évident. Il a une grosse confiance en lui. C’est un gros bosseur. Quand tu as ces qualités là, il ne peut t’arriver que des bonnes choses.” – Hugo Robineau

Points à améliorer

Jeu de passe

Avec un physique lui permettant de découper efficacement les défenses, l’un des axes de travails de Tidjane est d’apprendre à profiter des décalages qu’il peut créer pour mieux trouver ses coéquipiers ouverts. Il va assurément gagner en polyvalence et en efficacité offensive s’il parvient à mieux distribuer la balle une fois son défenseur battu et l’aide venue pour compenser.

Ne pas “s’enflammer” quand un temps faible se présente

Lors des temps faibles de Cholet en match cette saison, la nécessité de reprendre un bon momentum emporte quelques fois les joueurs de Laurent Vila dans la précipitation, et Tidjane n’y échappe pas. Le jeune prospect a – sur certaines séquences collectives compliquées – parfois pris des tirs rapides, non primés. La confiance est là, mais ce sont des actions qui ont souvent pour conséquence de rendre un ballon trop rapidement à l’adversaire. Ce terme de “confiance” doit justement se caractériser par une maîtrise du jeu plus grande, par la capacité à montrer qu’il est capable de garder la tête froide quand ça ne va pas, d’appliquer avec rigueur sans laisser le contexte prendre le dessus.

À qui le comparer en NBA ?

Aaron Gordon. Un garçon monté sur ressorts, qui sait prendre des tirs compliqués sans trembler si nécessaire (avec des échecs aussi, le basket est un sport d’adresse), qui accepte la besogne défensive avec plaisir et est un redoutable chien de garde pour quiconque doit se le coltiner. La mobilité de Tidjane lui permet actuellement défendre des plus petits, même si la vitesse de jeu en NBA sera bien plus élevée et qu’il faudra surtout se concentrer sur les postes 3 et 4. Ce qui laisse mine de rien une belle brouette de joueurs à gêner aux États-Unis. Rui Hachimura est un comparatif de plus qu’on aime bien ici, notamment sur le plan physique. Des profils de coéquipiers qui s’adaptent au jeu, respectent la hiérarchie tout en pouvant l’outrepasser en cas de besoin. Son tir à 3-points rappelle également Michael Porter Jr (décidément on aime bien les Nuggets) mais aussi Keegan Murray. Capable d’allumer avec des pourcentages satisfaisants et très largement perfectibles, la palette offensive du T’ sera un vrai avantage comparé à d’autres prospects. Surtout quand on sait qu’il l’a fait maturer face à une concurrence professionnelle.

L’avis d’un scout maison

Un bon petit paquets de matchs passés dans la tribune presse de Cholet Basket, autant matés avec attention à la télévision, et le sentiment d’avoir vu Tidjane Salaün progresser de semaines en semaines. L’intensité va aller crescendo avec la Draft 2024 qui s’approche, je suis TROP impatient de voir la fin de saison. Les médias spécialisés le placent actuellement avant la 10e position (ESPN). De quoi me ravir personnellement, car j’estimais il y a deux mois – alors qu’il était 15e dans les mocks – qu’il n’y avait pas dix meilleurs joueurs que lui dans cette cuvée.

Ce qui m’a le plus frappé ? Son évolution sur le plan “communication”. D’abord assez “poker face“, peu importe le contexte (victoire ou défaite), j’ai vu TS se lâcher sur les derniers matchs en date. Ça score un gros 3 ? Et que ça signifie vocalement sa joie. Un coéquipier colle un panier important ? High five, célébration collective. Un aspect qui fait particulièrement plaisir à voir. Le public de la Meilleraie se prend plus que volontiers au jeu d’encouragement de sa pépite lorsque celle-ci montre qu’elle est à fond.

À Cholet, et comme ont pu le dire Régis Boissié et certains membres du club, il a trouvé un esprit “familial” qui lui correspond très bien. Se fondre dans un collectif, y faire valoir et progresser ses qualités tout en respectant celles des autres et en étant soutenu par un groupe. C’est la force de ce club. Un petit cocon pour construire un pur basketteur, mais aussi un homme : lors de l’élimination de Cholet en Playoffs, on a pu observer toute l’émotion de Tidjane Salaün, de savoir que l’aventure dans les Mauges est malheureusement terminée. Un côté humain qu’il ne faut jamais négliger, car il est trop important. Ne reste plus qu’à exporter ces qualités aux États-Unis, mais là-dessus, je n’ai absolument aucun doute !

