Ambiance particulière hier soir à Bourg-en-Bresse. L’ambiance des grands soirs même si – on y reviendra – la soirée finira plutôt en eau de boudin pour le public d’Ekinox.

Dans quelques mois Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün nous offriront peut-être un hug super trendy, après avoir été draftés successivement en 1 et en 5 d’une cuvée potentiellement historique pour la France du basket.

En attendant ? Les deux prospects français se sont croisés hier soir à l’occasion du match retour de championnat entre Bourg et Cholet, et la montagne a, un peu, accouché d’une souris.

Sous les yeux d’Arturas Karnisovas, vice-président des opérations basket des Bulls, et d’une bonne dizaine de scouts NBA (tout ceux qui avaient une moustache, une casquette et un imperméable), les deux jeunes frenchies ont donc passé une soirée assez… moyenne. Zaccharie Risacher notamment, auteur d’un très gros passage en fin de deuxième quart mais c’est à peu près tout. 4/12 au tir et un énorme coup reçu dans les valseuses, quelques fautes évitables et la défaite de la JL contre une équipe supposée plus faible, bref une soirée à oublier. On retiendra d’ailleurs – plutôt – que c’était le match de reprise de Zacch après quinze jours off suite au coup reçu en Équipe de France, et que la “vraie” échéance pour Risacher et la JL se tiendra plutôt mardi soir avec le quart de finale d’EuroCup.

En ce qui concerne Tidjane Salaün ? Une présence – comme toute son équipe – très intéressante au rebond, quelques tirs forcés et globalement l’impression qu’il devrait avoir un peu plus de responsabilités, au moins autant que son adversaire direct du soir par exemple. Deux joueurs qui ont d’ailleurs vu leur temps de jeu exactement calqués dans les trois premiers quarts-temps mais qui n’ont que peu eu l’occasion de se croiser dans des matchs-ups directes. 10 points et 4 rebonds (à 4/12) pour Risacher, 6 points et 7 rebonds (à 2/9) pour Tidjane, de la maladresse mais de l’envie, bref un match qui ne rentrera pas dans les annales. Et pour ce qu’il faut retenir “d’autre” de ce match ? Ça se passe juste ci-dessous.

L’arbitre principal fredonnait “Sara perche ti amo” avant le match, mais Ekinox n’a pas spécialement apprécié ses coups de sifflet.

Les chaussettes de Karnisovas sentaient un peu l’EHPAD.

Le speaker de la JL prononçait Salaün “Salaune” et a oublié de dire que Zacch était désormais international. Bouh.

Axel Julien marque peu mais tous ses tirs sont des bangers.

Les Paninis au fromage d’Ekinox restent un classique.

A très vite pour d’autres analyses précises et, surtout, à mardi pour une soirée potentiellement historique dans l’Ain !