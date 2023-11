Pour la cinquième journée d’EuroCup, la JL Bourg recevait hier les Monténégrins de Podgorica. Ekinox avait fait le plein, quelques capes de sorciers étaient de sortie pour Halloween mais c’est surtout Zaccharie Risacher qui a joué un drôle de tour aux 7 200 yeux présents dans la salle.

Ça n’était pourtant pas parti pour être une soirée parfaite. En effet, mon arrivée tardive en raison des bouchons m’interdisait d’aller m’enfiler mon panini hebdomadaire, malgré cette drôle de scène à l’entrée :

Arrivée à l’accueil d’Ekinox.

“Bonsoir, Giovanni de TrashTalk”.

“Bonsoir, j’espère que les paninis seront chauds”

Le ton est donné.

Pour parler un peu de basket ? Hugo Benitez avait rejoint Jequan Lewis et Bodian Massa sur le banc des blessés, en face Yoan Makoundou et ses potes imprimaient un gros rythme, et globalement l’intensité était restée dans le chapeau et la JL tenait au score… un peu comme par magie. Un autre tour de magie ? L’entrée de Zaccharie. On n’est pas forcément objectif car on est en train de monter son fan club, mais dès son arrivée sur le parquet Zacch apporte un souffle nouveau.

Contré par le monstre Makoundou, le Z réplique en allant fixer pour servir Salash avant de contrer Mihailovic. Petite brasse quotidienne de Fred Fauthoux, c’est que d’l’amour, et derrière le petit enchaine sur une coupe énergique et une grosse défense sur Brandon Paul, autrefois pensionnaire des Spurs avant de découvrir les joies des longs voyages.

La suite ? Fletcher Magee a un nom très stylé et lui colle un gros 3 sur la truffe, mais Zacch répond en débloquant son propre compteur, en défendant fort sur un dénommé Marvin Jones, en doublant la mise à 3-points puis en venant gêner Grbovic, probablement pour lui faire payer le fait de ne pas avoir assez de voyelles dans son nom de famille.

A la mi-temps la JL est menée 43-38 après un gros tir de Rowland au buzzer. Comme l’impression que ça pourrait être bien pire alors on prend, et d’après mes recherches la dame de l’entrée se nomme Alexia.

Grosse filoche de Zaccharie Risacher sur une superbe passe d’Axel Julien ! 🎯@JLBourgBasket x @EuroCup #SKWEEKLive pic.twitter.com/WfjPVayvng

Début de la deuxième mi-temps, le décor est planté et la plante va pousser. Un gros shoot à 3-points, un arrachage de bras non sifflé mais pas grave, Zacch se venge une minute plus tard avec un coast-to-coast victorieux et en rentrant un step back qu’on ne lui connaissait pas encore à Ekinox. Note à moi-même, je ne suis plus insider mais un supporter de la JL – sans blague – car je suis debout, les bras levés, est-ce bien sérieux.

RISACHER EST EN FEUUUU ! 🥵@JLBourgBasket x @EuroCup #SKWEEKLive pic.twitter.com/sT7bTttNDQ

Difficile de rester calme aux alentours de 20h50 car une succession d’évènements vient alors enflammer la salle. Yoan Makoundou marque contre son camp, ça c’est trop lol, Zacch joue la carotte, ça c’est bon pour la santé, et Ekinox finit d’exploser quand Kevin Kokila se chauffe avec la moitié de l’équipe adverse en venant à la rescousse d’Axel Julien après un tacle glissé de Colbey Ross, tout est vrai dans cette phrase. Zaccharie ? Il pique un ballon, manque de postériser l’État de Monténégro tout entier, déploie ses ailes tel un goéland et termine sa victime, à 3-points une fois de plus, pour sa cinquième réussite de la soirée. Kevin Kokila ponctue le festival en grimpant sur Makoundou sur un rebond offensif, mais sachez que votre rédacteur préféré, lui, est déjà en train de faire le signe du pouce en bas, debout dans l’arène.

ZACCHARIE RISACHER EST CLUTCH ! 🥵@JLBourgBasket x @EuroCup #SKWEEKLive pic.twitter.com/UIkgtaAEOO

Victoire de la JL Bourg qui reste invaincue cette saison dans sa salle et qui continue son joli parcours en BKT EuroCup (4-1). Zaccharie Risacher ? 21 points à 8/13 au tir dont 5/6 du parking, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal, 1 contre et 10 kilos d’amour en 30 minutes. De l’amour envoyé notamment à une quarantaine de supporters du TEO Basket présents dans les tribunes. Tassin, Ecully, Olympique, Basket.

Qu’est-ce que ça vient faire là ? Et bien sachez que c’est tout simplement le club dans lequel Zaccharie a grandi, à quelques 70 kilomètres de Bourg, et qu’hier soir, entre autres, son coach en U9 et U11 avait les yeux remplis d’émotion en voyant à la vitesse avec laquelle le petit a grandi. Et il a eu le droit, avec toute la bande, à la traditionnelle photo de famille d’après match. Parce que c’est ça aussi Zaccharie Risacher. Un crack qui commence à punir pas mal de monde sur la scène européenne mais, aussi, une histoire de famille. Trop bien, vivement le prochain, et on essaiera d’arriver un peu plus tôt, si vous voyez ce que je veux dire.