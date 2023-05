C’est un petit séisme dans le milieu de la formation française. Comme une confirmation que le clan Parker n’aurait jamais voulu recevoir, mais à laquelle il faudra bientôt répondre pas certaines mesures : Zaccharie Risacher, 18 ans, poste 4 de 2m04 et potentiel Top 3 de la Draft NBA 2024, va quitter l’ASVEL pour la JL Bourg.

L’information nous vient de Gabriel Pantel-Jouve, rédacteur-en-chef du média BeBasket : « Zaccharie Risacher va quitter l’ASVEL un an avant sa Draft en NBA. Peu satisfait par sa collaboration avec le coach T.J. Parker, il va rejoindre le club voisin de la JL Bourg ». Scènes de liesse dans le département de l’Ain, qui s’apprête à accueillir le plus grand prospect NBA de son histoire, projeté à la 3e place du mock 2024 d’ESPN. Grandiose.

Retournons un peu en arrière, au 2 avril dernier, quand Tony Parker donnait une interview au Progrès.

« La saison prochaine, le plus important, c’est Zaccharie Risacher. Il sera au cœur de notre stratégie. Nous allons construire l’équipe autour de lui, Nando et Joffrey. Zaccharie doit exploser. Il est projeté Top 3 à la draft. Pourquoi ne serait-il pas numéro 1 ? Il a tout le talent du monde et nous allons vraiment le pousser. C’est pour ça que nous avons accepté l’offre de la G League pour faire une tournée américaine l’été prochain et l’exposer le plus possible. »

Ah ! Changement de programme qui va faire tâche. Tout le basket français se range derrière Tony Parker pour assurer le coup de fil de déprogrammation auprès de la G League. « Yes allo the G League ? Yes yes, we can maintient the match hein, but le seul souci rencontré is juste que Risacher n’est plus here, but don’t panic we’ve got Amine Noua ». Ouai, c’est quand même un peu embêtant que le protagoniste autour duquel devait s’écrire la narration, se fasse la malle en direction du deuxième club de la région. Club qui – de surcroît – ne dispute pas l’Euroligue ! Mais ce détail n’est plus un critère : on l’a vu la saison passée à la même période avec le départ de Victor Wembanyama pour Boulogne-Levallois. Sans coupe d’Europe, le futur joueur des San Antonio Spurs a pu devenir l’atout majeur de la 2e équipe de Betclic Élite… et même du championnat. La saison prochaine, Zaccharie Risacher disputera quand même l’EuroCup avec Bourg, qui est – grosso modo – la deuxième plus prestigieuse compétition européenne. C’est bien. C’est de l’expérience.

T.J. Parker ? Il n’avait pas le public de l’ASVEL avec lui, ce “transfert” scellera probablement l’irréversible. Bon courage pour inverser la tendance : perdre Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher en l’espace d’un an, on fera les comptes dans plusieurs années, mais ça ressemble fortement à une grosse bourde.

