Auteur d’un nouveau triple-double cette nuit face aux Lakers, son quatrième de suite, Nikola Jokic continue d’affoler les compteurs et de solidifier sa place parmi les plus grands performers en Playoffs.

23 points, 17 rebonds, 12 passes, une autre journée au bureau pour Nikola Jokic.

Sur une autre planète actuellement, le Joker ne finit plus d’impressionner, portant les Nuggets à seulement deux victoires d’une première qualification en Finales NBA. Sur ces Playoffs 2023, le double MVP en est désormais à sept triple-doubles, plus haut total de l’histoire sur une campagne de PO à égalité avec Wilt Chamberlain (1967). Il en est également à 13 triple-doubles en Playoffs sur l’ensemble de sa carrière, troisième plus gros total all-time derrière Magic Johnson (30) et LeBron James (28). Juste immense.

Mais la stat qu’on a voulu retenir cette nuit parmi cette avalanches de chiffres, c’est celle-là : Nikola Jokic a sorti son sixième match de suite à 20 points – 10 passes, un record historique en Playoffs. L’accomplissement est déjà exceptionnel en soi, et on l’aurait souligné pour n’importe quel meneur de jeu réalisant un tel exploit. Sauf que là, on parle d’un pivot…

Jokic is on an historic playoff run 📈 pic.twitter.com/PEMzHto4AU

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 19, 2023

20 points – 10 passes, c’est considéré comme la ligne de stats référence pour n’importe quel meneur dit “traditionnel” en NBA. Des stats associées habituellement à Chris Paul dans son prime, et non à un intérieur. Sauf que Nikola Jokic n’est pas un intérieur comme les autres.

On parle du meilleur pivot passeur de l’histoire, un génie du jeu, un gars qui lâche caviar sur caviar à ses copains tout en scorant avec une efficacité diabolique. Offensivement, il est au sommet de son art sur ces Playoffs 2023, et on ne parle même pas de son apport XXL au rebond (pas loin des 14 par match). Un cheat code, tout simplement.

Best Passing Big Man Ever!

HBD MVP Nikola Jokic 🃏 pic.twitter.com/5Rbp7OkVPI

— Ballislife.com (@Ballislife) February 19, 2023

À l’heure actuelle, on ne voit pas qui peut stopper Nikola Jokic dans son ascension vers les sommets. Il est pour l’instant le MVP des Finales de Conférence Ouest alors qu’il a Anthony Davis (et LeBron James) face à lui, et il pourrait bien devenir le MVP des Finales tout court dans un mois s’il continue d’évoluer à un tel niveau avec ses Nuggets.