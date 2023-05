Après un Game 1 remporté avec les tripes, les Nuggets finissent le job à la maison en grattant aussi ce Game 2 dans le clutch. Un match à plusieurs visages que les Lakers semblaient avoir en main la plupart du temps… mais Jamal Murray a décidé de tout embraser dans le dernier quart-temps !

Grosse performance des hommes de Michael Malone sur ce match ! En étant bien gêné par la défense des Lakers, les Nuggets ont eu pourtant pas mal de coups de mou au cours de la rencontre. Dans un début de match un peu haché par les coups de sifflet, on voit déjà les ajustements côté Lakers dans le 5 de départ : Dennis Schroder est remplacé par Jarred Vanderbilt, un 5 plus grand pour apporter davantage de protection de cercle et répondre à la taille des Nuggets. On avait d’ailleurs déjà vu pas mal de minutes de Rui Hachimura sur Jokic dans le quatrième quart-temps du Game 1 :

Lorsqu’on sait que Jokic peut s’écarter assez loin du panier, mettre Davis sur lui en défense peut coûter cher en rebonds Off et en défense intérieure.

Rui est donc, fort logiquement, un joueur clé dans ce début de match puisqu’il va revenir assez tôt sur le terrain,et être très (très) efficace: 13 points à 6/6 pour son premier passage. Présent en défense sur Jokic avec Davis en second rideau, comme au Game 1. Côté Denver, on essaye de jouer petit autour de Jokic vers la fin du premier quart-temps pour espacer l’attaque au maximum. Le but est également de jouer le plus vite possible : Denver ne va pas trouver de solutions immédiates face à la défense intérieure des Lakers, Michael Malone essaye donc de faire la différence par le rythme en attaque :

Denver reprend le modèle du Game 1 et va essayer de l’appliquer asap. Jouer vite vite vite quand c’est possible pour pas permettre aux Lakers d’installer leur défense.

Les Nuggets sont grands, ça joue aussi beaucoup inside.

C’est grâce à ce jeu rapide que Denver va compenser et tenir au score les Lakers à la fin du premier quart-temps (27-27). Mais ça se corse pour eux dans le deuxième lorsque Anthony Davis et Rui Hachimura vont être alignés ensemble : le chemin du cercle est compliqué pour Denver. En plus de ça, en première mi-temps Jamal Murray nous sort un 3/13 au tir qui sent fort le whisky… On rajoute à ça les coups de pioche en défense des chercheurs d’or (11 fautes de Denver en première mi-temps) et on arrive à un écart de 5 points à la pause (53-48) pour les Lakers. L’agressivité des joueurs de Darvin Ham a bien payé en première période : les Angelinos maitrisent bien leur sujet.

Au retour de vestiaire, les Lakers déroulent leur basket : la défense de Denver se fait casser de tous les côtés, ceci créant des décalages sur des spots de tir ouvert, et on insiste intelligemment sur Jokic pour l’impliquer en défense sur des écrans. Pour illustrer cette domination offensive ? I faut attendre le neuvième tir de Rui Hachimura à 2 minutes 30 de la fin du troisième quart-temps pour qu’il ne soit plus… à 100% ! Le Japonais va finir le match à 21 points et 5 passes pour un magnifique 8/10 au tir, facteur X indéniable des Lakers cette nuit. Les Nuggets sont à -11 à 7 minutes de la fin du troisième quart-temps, avec un manque d’adresse extérieure globale qui pousse Los Angeles à rester dans sa zone de confort en bétonnant la raquette comme en première mi-temps. Sauf que le basket… ça peut aller très vite : avec l’aide de plusieurs stops défensifs, Denver va faire un run (10-0) mené par un Bruce Brown capital en sortie de banc (12 points, 5 rebonds à 5/11 au tir en 37 minutes de jeu). Les Nuggets compensent leur début de quart-temps et reviennent en force pour attaquer le quatrième : 79-76 Lakers.

Dans ce début de dernier quart-temps, les Angelinos galèrent à mettre dedans : des tirs pas forcément bons, sans grande création offensive. LeBron James est à l’image de ce marasme car même si le King finit en quasi triple-double (22 points, 9 rebonds et 10 passes), il affiche un 0/6 à 3-points avec des choix douteux en attaque. Et ça tombe bien pour les Pépites car dans le même temps Jamal Murray vient tout juste de décuver pour mettre le feu à la Ball Arena : il finit à 37 points (dont 23 dans le quatrième quart-temps !), 10 rebonds, 5 passes, 4 interceptions à 11/24 au tir ! Le meneur de Denver est tout simplement injouable en enchainant les bombinettes à 3-points (4/5 dans le quart-temps) :

Denver se fait tout de même peur en fin de match avec quelques erreurs évitables qui gâchent le matelas d’avance acquis mais ils finissent tout de même par s’imposer avec un Jamal Murray impérial sur la ligne. Ah oui… on en a même pas parlé mais le Joker rend une nouvelle copie d’intello avec 23 points, 17 rebonds et 12 passes à 9/21 au tir… Compliqué pour les Lakers de compenser cette production lorsque l’adresse extérieure ne suit plus du tout (26% à 3-points).

Le leader de la Conférence Ouest bombe une nouvelle fois le torse en faisant le boulot à la maison, et les Nuggets sont toujours invaincus à la Ball Arena dans ces Playoffs 2023 ! Désormais on retourne en Californie pour la suite de la série, à 2-0 pour Denver, et plus le droit à l’erreur pour LeBron James et sa bande !