Il avait été relativement calme pendant les trois premiers quarts, voire beaucoup trop discret par moments. Puis Jamal Murray a activé son mode préféré, le mode Playoffs, et les Nuggets mènent 2-0 face aux Lakers dans un rapport de causalité évident.

Le récap du match juste ici

Les stats maison sur un joli site tout neuf c’est ici

Et des idées pour cuisiner des lentilles corail c’est là

On commence à le savoir, mais à chaque fois c’en est toujours plus surprenant. Et ce soir pendant que LeBron envoyait des sauciflards les pieds dans le béton, Jamal Murray nous a donc gratifié tout au long du dernier quart-temps de ses petits jumpshots semblables à des bonbons, fendant la ficelle comme ils fendaient un à un les espoirs de victoire des Lakers. Peu de joueurs en NBA sont capables de rentrer dans une zone pareille, Jamal Murray en fait partie, et il l’a fait tellement souvent en Playoffs qu’il est presque en train de devenir LE spécialiste du genre de sa génération.

Jamal Murray finished with 23 points in the 4th quarter.

It was his 4th career 20-point 4th quarter in the playoffs, the most of any player over the last 25 years. pic.twitter.com/x48ubxrtth

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 19, 2023



Quatrième fois à plus de 20 pions dans un quatrième quart en Playoffs, à deux doigts de surnommer le boug Jame Time. On avait découvert son incroyable talent à se sublimer lors des Playoffs 2020 dans la bulle, notamment au cours d’une série fabuleuse face à Utah, et depuis JM confirme, tout simplement, qu’il est l’une des plus grosses bouillotes de la Ligue au printemps.

This is the fourth time that Jamal Murray has scored 20 points in the 4th quarter of a playoff game.

Over the last 30 years, only two other players have one that even twice:

Michael Jordan.

Allen Iverson.

Murray is an absolute killer.

— Micah Adams (@MAdamsStatGuy) May 19, 2023

Très bon en saison régulière, merveilleux en Playoffs, l’antonyme de Joel Embiid en somme, et cette nuit c’est une fois encore une symphonie de tirs que le meneur des Nuggets nous a offert…

Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF!

37 PTS (23 PTS in the 4Q)

10 REB

6 3PM

DEN/LAL Game 2: Sat, 8:30 PM ET | ESPN pic.twitter.com/PhpvDALSzF

— NBA (@NBA) May 19, 2023



14 points durant les trois premiers quarts, 23 points rien que dans le dernier. La ligne de stats complète du voyou sur les 12 dernières minutes ? 23 points à 6/7 au tir dont 4/5 du parking, 7/8 aux lancers, 3 rebonds, 2 steals et une paire de vous savez quoi en titane. Quatre tirs à 3-points pour commencer le quart-temps, dans les dents de LeBron et AD notamment, un rôle de patron assumé lorsque Nikola Jokic soufflait, pas de trace de frein non plus lorsque le Joker est rentré, et avec les deux loustics sur le terrain tout ça devenait dinc trop compliqué pour les Lakers, d’autant plus que Bruce Brown et Michael Porter Jr. y sont également allé de leur petit shoot lointain dans le money time.

37 points à 11/24 au tir dont 6/14 du parking, 9/10 aux lancers, 10 rebonds, 5 passes et 4 steals au total pour Jamal Murray, et les Nuggets mènent donc 2-0 en Finales de Conférence et n’ont jamais semblé aussi près d’aller décrocher la première finale NBA de l’histoire de la franchise. Très franchement ? Au vu du contexte et du contenu des deux premiers matchs, on ne voit pas ce qui pourrait les en empêcher.