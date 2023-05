Après un premier match lors duquel Anthony Davis avait été fort dominant mais… dont la performance avait toutefois été éclipsée par l’exceptionnel Nikola Jokic, on attendait côté Lakers une double-domination pour ce Game 2, le retour du monstre à deux têtes AD/LBJ. Malheureusement, les deux superstars sont passées à côté de leur match, et les Lakers sont désormais menés 2-0.

Le constat est dur mais bien réel, les Lakers joueront une première fois leur survie demain soir, menés 2-0 qu’ils sont par une équipe qui trouve pour l’instant réponse à tout. Cette nuit ? Darvin Ham a pu compter sur les apports très utiles de Rui Hachimura ou Austin Reaves, mais en ce qui concerne les deux stars de la bande, les deux futurs Hall Of Famer, ceux qui sont donc censés porter le projet… tout fut difficile.

Anthony Davis : 18 points à 4/15 au tir dont 1/3 du parking, 9/11 aux lancers, 14 rebonds, 4 passes, 1 steal, 4 contres et 4 balles perdues

LeBron James : 22 points à 9/19 au tir dont 0/6 du parking, 4/4 aux lancers, 9 rebonds, 10 passes, 4 steals, 2 contres et 3 balles perdues

Pas ou très peu de leadership dans les actes, un fail énorme de LeBron James en première mi-temps, des ballons perdus par Anthony Davis par manque de hustle, des shoots du parking balancés sans trop vraiment y croire pour LeBron, une raquette des Nuggets qui s’est adaptée à AD… bref une soirée difficile pour les deux loulous. Un tir à 3-points au dernier quart a bien failli relancer les Lakers, la symphonie de flops entre LeBron et Nikola Jokic nous a fait passer un bon moment de détente mais il en faudra plus à LA dès demain soir si cette série devait durer un peu.

Nan les ralentis sont magnifiques 😭pic.twitter.com/Pa8BZHyAih

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2023



Body language à la limite du passable, maladresse et même frayeur à la cheville pour LeBron James en fin de match ? Une soirée à oublier pour les deux stars des Lakers et pour les Lakers tout court. Les petits LeBron et Anthony sont demandés à l’accueil pour le Game 3, ça va blinder les decks de TTFL pour la peine.