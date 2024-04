Dans un thriller absolu entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Lakers, Jamal Murray a pris les choses en main à dix secondes de la fin de la rencontre. Les champions en titre ne prennent pas de temps mort, et le meneur fait exploser la salle pour la WIN !

QUEL SHOOT.

Les deux équipes sont à 99 partout à 13 secondes de la fin, quand Michael Porter Jr. récupère un rebond après le tir trop long de LeBron James. Le ballon est immédiatement donné à Jamal Murray, qui a chauffé comme jamais dans cet ultime quart.

Le meneur des Nuggets se décale à droite du panier pour jouer un 1 contre 1 face à Anthony Davis. Il feinte un début de drive, avant de prendre un pas de recul pour envoyer un fadeaway OSÉ au-dessus des 2 mètres 08 du pivot des Lakers. BAAANG, NOTHING BUT NET. La lumière rouge apparaît en même temps que le buzzer retentit, et tous ses coéquipiers se jettent sur lui comme un seul homme.

Les Lakers, qui menaient pourtant de 20 points dans le troisième quart-temps, se sont fait rattraper par Denver au bout du bout du money time, par un shoot qui restera dans les annales. Ça fait désormais… 10 victoires consécutives des Nuggets face aux Angelinos, et celle-ci a un goût particulièrement savoureux.