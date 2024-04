Playoffs Jamal Murray is BACK ! Si on avait dit au meneur des Nuggets que l’on retiendrait son match après trois quart-temps, peu de chance qu’il aurait pu imaginer un tel scénario. D’abord en grande difficulté, Murray a tout retourné pour s’offrir un money-time d’anthologie. Et un SHOOT DE ZINZIN.

À peine le temps de nous remettre de nos émotions, qu’il faut revenir sur la performance individuelle de Jamal Murray, tant le contraste entre ses trois premiers quarts et ses 12 dernières minutes est frappant.

Quand le buzzer sonne avant l’ultime période, Murray est en plein milieu d’une soirée cauchemar. 6 petits points, une adresse terrible de 3 sur 16 au tir, dont 0/4 de loin, et deux pertes de balles. Alors que les Nuggets comptent encore 10 points de retard, les fans de la Ball Arena encouragent toujours leur équipe mais tirent un peu la tronche. Anthony Davis est fantastique, et Jamal Mauvais laissé pour mort au pied des Rocheuses. Et puis, vint la délivrance : la douce odeur du money-time et du quatrième quart-temps.

Jamal est un animal à sang-froid. En Playoffs particulièrement, il ne faut jamais au grand jamais le compter pour mort. Alors que les champions en titre refont petit à petit leur retard, le meneur sort de sa grotte comme un ours au début du printemps. Deux petits layups – dans un style léché qu’il affectionne – et un mi-distance, 6 points pour reprendre du poil de la bête et voilà la machine qui redémarre. Le fan des Lakers averti le sait, il faut craindre.

THE CREATIVITY FROM JAMAL MURRAY! 😯

Nuggets are on a 22-8 run… trail by just 5 in the 4Q on TNT pic.twitter.com/pxmf1ZpwlX

— NBA (@NBA) April 23, 2024

Il reste moins de 3 minutes, et un nouveau layup du meneur ramène Denver à 4 petits points. Bien épaulé par Jokic et Michael Porter Jr., il est encore à la conclusion de lancers francs pour égaliser à 97 partout… avant que ce soit toujours lui qui rentre le mi-distance qui les ramène à 99-99. Il a entamé un sacré chantier avant qu’on ne lui laisse le ballon pour les dix dernières secondes.

Le reste, c’est du Vintage Playoffs Murray. Un 1 contre 1 osé face à Anthony Davis, conclut par un fadeaway sublime qui vient chatouiller le filet. Les 6 derniers points de son équipe, tous clutchissimes, sont pour lui. Et un buzzer déjà dans l’histoire, rien que ça.

JAMAL MURRAY ASSASSINE LES LAKERS AU BUZZER !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/pC62kLxPVH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2024

Point statistique dans le quatrième quart uniquement : 14 points à 6/8 au tir, dont le game winner. Jamal mourait, mais Jamal a revécu. Et Jamal a même assassiné les Lakers au passage, mais c’était un kiff personnel visiblement. Victoire de Denver dans un match de zinzin.

Grâce à son finish sensationnel, les Nuggets mènent 2-0 dans la série et ont remonté un retard de 20 points en deuxième mi-temps. Qu’il est fort ce Jamal Murray, et que l’on ne se lasse pas de son shoot.