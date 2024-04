Dans le thriller entre les New York Knicks et les Philadelphie Sixers, Josh Hart et Isaiah Hartenstein on été énormissimes de générosité et clutchs au possible. Cœur et poumons de leur équipe, les deux role players ont ASSURÉ et permis à NY de prendre le second match. Et quel match.

A moins d’être aficionado des 76ers, difficile de ne pas sourire quand on regarde cette équipe de New York. Dans une bataille de tous les instants au Game 2, les hommes de Tom Thibodeau se sont arrachés – au sens propre du terme – sur tous les ballons. En leaders dans l’effort, Josh HEART et Isaiah HEARTenstein ont montré qu’ils avaient un cœur gros comme une maison. Mais alors une sacrée maison, au moins cinquante étages si vous me demandez.

La première mi-temps des Knicks est plutôt difficile, surtout offensivement, et doit beaucoup aux travaux de Josh Hart. Les tirs du parking pleuvent (4/5 à la pause), les défenses musclées aussi, et comptez forcément sur lui pour taper des énormes plongeons au rebond offensif. Son trois en transition à 30 secondes de la mi-temps est un modèle d’exécution, pile ce qu’il fallait à NY pour continuer plus sereinement.

JOSH HART IS DOING IT ALL TONIGHT 😤

19 PTS | 4 3PM pic.twitter.com/8PBimSFeoj

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 23, 2024

Dans le troisième quart, c’est Isaiah Hartenstein qui prend la lumière. Il profite d’abord de la fatigue physique de Joel Embiid pour lui rentrer dedans au rebond et dominer dans la raquette. Des petits coups d’épaules, des points en seconde chance et du contre… le tout s’accentue quand Paul Reed prend la place du MVP. New York prend petit à petit les commandes du match.

La dernière minute est complètement folle, et voit s’illustrer de plus belle les deux héros du soir. Philly mène de plus d’une possession, mais le Madison Square Garden chavire en vingt secondes. Alors que Tyrese Maxey tente de remonter la balle après une ogive ultra clutch de Jalen Brunson, Josh Hart plonge dans les bras de l’arrière pour lui arracher le ballon. Il transmet à Donte DiVincenzo qui rate sa tentative… jusqu’à ce que Isaiah Hartenstein s’arrache au rebond entre trois joueurs des Sixers ! Il parvient à ressortir le ballon tant bien que mal, et DiVincenzo se charge cette fois de faire exploser la salle à 13 secondes de la fin.

DIVINCENZO AND BRUNSON DRILL BACK-TO-BACK 3’S AND THE KNICKS TAKE THE LEAD! 🔥

13.1 REMAINING IN GAME 2 ON TNT 🍿 pic.twitter.com/x0PwLjhsbw

— NBA (@NBA) April 23, 2024

Mais Philly a encore du temps pour répondre. Tyrese Maxey, bouillant dans le dernier quart-temps, croit prendre tout le monde de vitesse pour caler un lay-up, mais ce diable d’Hartenstein est encore là pour monter au contre. Knicks win. Deux succès en autant de rencontres, et à chaque fois au bout d’une lutte irrespirable.

pic.twitter.com/4z8KaeHo8R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2024

Josh Hart n’est… pas sorti de la soirée. 48 minutes à s’époumoner pour l’uniforme orange, en récoltant 21 points (à 4/7 du parking !), 15 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres. Soldat ultime. Le pivot termine lui à 14 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres avec un seul petit tir raté (7/8). Soldat ultime, aussi. Tom Thibodeau ? Il a tout simplement gagné au loto avec ces gars-là.

Alors que Jalen Brunson a connu une soirée compliquée (8/29 au tir), l’énergie folle des deux zigotos a quand même permis aux Knicks de faire le travail. Rendez-vous dans quelques jours pour la manche trois, cette fois à Philly !