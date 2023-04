Knicks – Cavaliers (99-79) : New York a mis le verrou, victoire bien 90’s comme à l’époque de nos grands-frères

Qui avait mis quoi dans la soupe d’avant-match ? Quatre quart-temps de purge basketballistique côté Cavs, les Knicks n’ont eu qu’à dérouler leur strict minimum pour s’offrir sur un plateau le troisième match de la série. C’est pas forcément comme ça qu’on imagine un match de Playoffs.

10 points à 4/21 au tir dont 1/7 à 3-points, 3 ballons perdus, 2 fautes et -21 de plus/minus en 33 minutes de jeu : je suis, je suis, je suis… ? Darius Garland, le bonnet d’âne de cette rencontre, symbole d’un match éprouvant pour les Cavaliers et l’entretien de leurs ambitions.

R.J. Barrett et Jalen Brunson n’ont eu qu’à être dans leurs standards de régulière – même pas la tranche haute – pour coller un écart de 20 points aux Cavaliers. Cela s’est fait très naturellement, entre le 2e et 3e quart-temps, quand la désorganisation des Cavaliers était la plus totale. Les chiffres des hommes de J.B. Bickerstaff sont embarrassants : 7/33 à 3-points, 20 ballons perdus, 2/7 au tir en sortie de banc, seulement seize passes décisives. Eh, seize passes décisives en 48 minutes, rendez-vous compte. C’est la stat d’un gros match de Chris Paul. Du coup, c’est aussi la stat d’un minuscule match des Cavaliers, devenus la première équipe à inscrire moins de 80 points sur ces Playoffs 2023. Grosse défense des Knicks ? Il y a un peu de ça, mais c’est surtout une grosse balle dans le pied que se sont tirée les gars de l’Ohio en négligeant l’intensité de leurs hôtes. Immanuel Quickley a sorti son plus beau match de Playoffs en carrière avec 11 points à 4/6 au tir et… +27 de plus/minus. Josh Hart, auteur quant à lui de 13 points, 6 rebonds et 2 interceptions, est toujours aussi hargneux. Et puis y’a Julius Randle, qui s’est payé le luxe d’un match de Playoffs à 3/15 au tir pour… +19 de plus/minus. Gros contraste qui n’arrive pas souvent dans une carrière : paraît-il que c’est encore plus plaisant qu’une trentaine de points dans la victoire. L’impression d’avoir récolté un 18 sans ouvrir un seul bouquin.

Pour le plaisir malin d’une rencontre privée de suspense, Derrick Rose a effectué sa première rentrée depuis le 26 février dernier – et seulement sa troisième sur l’année 2023. Un garbage time horrifiant à 0/4 au tir pour le meneur de légende, trop court sur chacun de ses floaters ou tirs à mi-distance. Y’a aussi Raul Neto qui a essayé de démarrer un petit front contre front avec un gars des Knicks, mais le match était globalement fini après 30 minutes – et l’intérêt déjà tourné vers le Wolves – Nuggets en cours.

Cela fait 2 à 1 pour des Knicks qui, en plus d’avoir pris leur match à domicile, ont fait le plein de confiance. La défense a revêtu sa plus belle cuirasse. Les titus ont pu se reposer. L’écart final est conséquent. C’est de cette manière qu’il fallait taper du poing et mettre une distance avec les Cavaliers pour conserver l’avantage du terrain. Chapeau bas.