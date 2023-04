Une fois n’est pas coutume mais trois commencent à l’être : les Nuggets ont encore tapé les Wolves. Un écart de “seulement ” neuf unités, mais toujours ce luxe dans la gestion de la rencontre. Aucun joueur surutilisé. Nikola Jokic dans l’éternel rôle du pépère qui domine quand il veut dominer, mais qui se repose quand il veut se reposer.

Écart constant de trois, quatre cinq, six ou sept unités. Les cadres en parfaite gestion de leurs efforts. Nikola Jokic qui sourit comme s’il savait déjà la série jouée. Sur le plan comptable, la messe n’est pas encore dite. Les Nuggets ne mènent “que” 3 à 0. Alors oui, dans l’histoire de la NBA, aucune équipe n’est revenue d’un 3 à 0. Mais ce n’est pas pour autant que le géant serbe doit se comporter comme s’il était torse-nu sur un playground de Dubrovnik par 33°C. Ses remontées de balle pépouze-décontractées devant un Rudy Gobert tout bien fléchi qui, faute de mobilité, l’attend à mi-distance, témoignent de l’écart de niveau entre lui et les intérieurs “simplement” All-Stars. Et quand autour, Michael Porter Jr. et Jamal Murray font en sorte de jouer comme si leurs vies en dépendaient, les Denver Nuggets prennent vite le moule d’une équipe taillée contender, prête à sécher ses opposants jusqu’aux séries plus disputées.

20 points, 11 rebonds et 12 assists en 38 minutes de jeu : Nikola Jokic a signé son 7e triple-double en Playoffs. Et pour la stat complètement folle, le Serbe compte plus de triple-doubles en Playoffs que… 22 franchises NBA. Il est même 10e au classement All-Time du nombre de triple-doubles en Playoffs, à un seul 10-10-10 de la 9e place d’Oscar Robertson. Pauvre Rudy Gobert, sorti pour six fautes contre un vis-à-vis en totale dilettante. Le Français a toutefois posé 18 points et 10 rebonds, une ligne statistique anecdotique mais qui a le mérite de quantifier son impact offensif. On tirera probablement le rideau sur cette série avec le sentiment d’un Anthony Edwards qui mérite mieux. Encore 36 points pour le petit dernier de la meute, qui en avait déjà scoré 41 au Game 2. Tim Connelly – General Manager des Wolves – dispose d’un vrai joyau : à lui de correctement l’entourer en recentralisant le jeu autour de lui. Là, c’était encore trop porté vers l’intérieur. Pas certain qu’une franchise NBA puisse gagner comme ça en 2023.

La parfaite utilisation du spacing par les Nuggets en situation de 5v4. Autant d’espace pour Nikola Jokic, c’est donner le bâton pour se le faire coller dans les molaires pic.twitter.com/DVzlcGxNaF — Arthur TrashTalk (@ArthurJBaudin) April 22, 2023

Situation de sweep pour les Nuggets qui ne sont plus qu’à une victoire d’un précieux repos en amont du tour suivant. Et si les Wol… non, on déconne. L’écart est trop conséquent. Denver s’impose en vrai contender. C’est rassurant pour la suite.