Voilà qui contrecarre l’idée que beaucoup se faisaient de la série. Cette nuit, au terme d’un Game 3 haletant de bout en bout, les Hawks ont tout simplement refusé l’entrée aux Celtics dans la zone à sweep. Victoire 130 à 122 d’Atlanta, pas de 3 à 0 pour la ville des rouquemoutes qui boivent de la bière et s’appellent O’Connor, Murphy ou Sullivan. Débrief.

À la question « Les Hawks sont-ils automatiquement condamnés lorsque Boston tire à 44% à 3-point sur une rencontre ? », Trae Young et Dejounte Murray répondent que non.

Victoire avant tout collective d’Atlanta, mais money time exceptionnel des deux hommes devant des Celtics qui auraient voulu se rapprocher d’un repos anticipé. Toujours plus sympa de ne disputer que quatre matchs avant la demi-finale de conférence, mais encore faut-il réussir à terminer le boulot prématurément (et si l’on veut aller plus loin, encore faut-il réussir à rejoindre la demi-finale de conférence). Là, Trae Young et Dejounte Murray ont joué les gros rabat-joie en plantant d’énormes tirs du parking dans les derniers instants de la partie. D’abord le plus petit des deux, avec les sucrerie présentées plus bas, puis Dejounte Murray, dans le rôle de l’assassin posté dans le corner, prêt à balancer le dagger de la partie malgré la grosse main de Derrick White qui lui gratte l’entresourcils. Une ponctuation pleine d’audace pour un récit globalement du même niveau. Les Hawks ont tiré à 15/34 à 3-points sur l’ensemble de la rencontre. Saddiq Bey a été solidissime en sortie de banc, avec 15 points à 3/3 de loin, 8 rebonds et 2 assists. Dans le même registre, Bogdan Bogdanovic confirme qu’avec une saison régulière au-delà des 54 matchs disputés, il aurait pu/dû intégrer la course au Sixième homme de l’année : 15 points à 3/4 à 3-points pour le plus Serbe des faucons.

Dans l’ensemble – et en témoigne la stat des sept joueurs à au moins dix points – tout le monde a ajouté sa pierre à la victoire construite par Atlanta. Une profondeur d’effectif moins appuyée côté Celtics. C’était un poil trop timide et en-dessous de la grinta habituelle. Jaylen Brown n’a tenté “que” quinze tirs en 33 minutes de jeu. Ou au contraire, c’est Marcus Smart qui en a pris 19. La hiérarchie s’est un peu déréglée. On a senti Jayson Tatum faussement impliqué avec 29 points à 9/22 au tir et 10 rebonds. Une ligne statistique qui peut faire gagner une rencontre de saison régulière. Mais passé le mois de mars, c’est plus compliqué. Cette série de premier tour ira donc au moins en cinq matchs. Et si les Hawks prennent le quatrième ? Les Celtics conserveraient encore l’avantage du terrain. La guerre ne serait pas totale, juste fraîchement déclarée. C’est tout ce que l’amour de l’entertainment nous pousse à souhaiter.