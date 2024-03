Dejounte Murray assassine les Celtics en prolongations !

Un match qui avait à-peu-près une chance sur douze de nous surprendre, devinez quoi on a été surpris ! Les Hawks de Dejounte Murray se sont encore payés le juggernaut Celtics à une quinzaine de jours des Playoffs !

Un match qui avait tout de même du potentiel, entre des Celtics impériaux dans la NBA et (quasi) au complet face à des Hawks inconstants mais qui apprécient toujours de leur foutre du sable dans les chaussettes. Al Horford est out pour Boston, mais les Celtics peuvent compter sur le retour de Jrue Holiday qu’on n’avait plus vu depuis près de deux semaines. Les Hawks, eux, doivent toujours faire sans Jalen Johnson, Onyeka Okongwu et Trae Young. Malgré un match qui a de quoi être sympa, la State Farm Arena semble plus vide que la salle des fêtes de La Clayette à l’occasion de la kermesse de l’école Lamartine.

Une rencontre très disputée dès le départ

Les Hawks donnent déjà l’impression de ne pas vouloir être là en enchaînant deux pertes de balle dans les 40 premières secondes. Dejounte Murray de son côté, préfère enchaîner deux briques. Croyez-le ou non mais les Hawks finissent par mener 11-9 après cinq minutes. On est plutôt chaud côté Atlanta, même le fan sélectionné au temps mort rentre son tir du milieu de terrain pour gagner 10 000 dollars.

Retour au match, De’Andre Hunter dribble sur le pied de Derrick White, c’est à peu près l’action la plus intéressante qu’on aura dans ce premier quart. Les Hawks s’appuient sur la vitesse de Murray et les drives de Bogdan Bogdanovic. Après avoir été menés de huit points, les Hawks repassent devant par moments grâce à l’ancien guard des Spurs. 26-25 après un gros 3-points de Dejounte puis 28-27. Il a déjà 12 points, 3 rebonds et 5 passes à la fin du premier quart temps. Côté Celtics, on manque un peu d’adresse mais ça défend toujours dur et la balle circule bien.

On reste sur un match très disputé avec des changements de lead fréquents. Atlanta parvient à faire bien mal aux Celtics grâce à la grosse production de Clint Capela aux rebonds offensifs. Le Suisse en gobe 6 pendant la première mi-temps. Jayson Tatum tente de lui sauter dessus histoire de le ratatiner sur un poster mais ça ne passe pas.

Boston peut cela dit compter sur son collectif, comme bien des soirs. Derrick White met ses tirs (9 points et 3 assists), Kristaps Porzingis est déjà en 17 points, 4 rebonds, 2 contres et Jayson Tatum fait un peu de tout : 14 points, 6 rebonds et 4 passes. Sam Hauser et Jrue Holiday contribuent bien eux aussi. Côté Hawks, un Clint Capela déjà en 10 points et 10 rebonds avec 2 assists, De’Andre Hunter a déjà 6 rebonds et Dejounte Murray a scoré 19 points en 19 tirs (vous imaginez s’il avait pris 53 tirs ?). Les Hawks ne sont qu’à 4 points des Celtics à la mi-temps.

Les Celtics ne lâchent rien

Les rebonds offensifs pour Atlanta, mais du côté des Celtics, c’est sur de la contre-attaque bien rapide qu’on met ses points. Malgré ça, les Hawks se battent et arrivent à mener régulièrement face à l’ogre du Massachusetts. On pensait avoir le lead avant d’entrer dans le dernier quart temps côté Atlanta, mais Jaylen Brown n’était certainement pas de cet avis. Après avoir proposé un gros contre, il écrase Bruno Fernando avec méchanceté.

Les Celtics s’en sortent mieux que les Hawks, plus en peine au niveau de l’adresse, et ça n’est pas grâce à Jayson Tatum, qui shoote bien mal ce soir. Les Hawks ont peu de lancers mais bricolent avec les moyens du bord. Et que ce match est disputé ! On est à 32 changements de lead alors qu’il reste près de 6 minutes dans le dernier quart temps.

A quatre minutes du terme, les Hawks ont enfin un avantage de 4 points, leur plus gros de la soirée. Derrick White et Tatum permettent aux Celtes de passer à +2. L’ami Bogdan rend l’avantage aux siens d’un gros trois. Jayson Tatum va au charbon pour repasser devant. Temps-mort. Les Celtics défendent comme des fous, et De’Andre Hunter décide de faire 0/2 aux lancers francs. Pas l’idée du siècle. Sanction immédiate, Jaylen Brown fait passer les siens à +3, et tous les starters des Celtics font leur retour sur le terrain.

Dejounte Murray prend un 3-points de furieux sur Porzingis, largement manqué. Mais avec Kristaps dans le périmètre, devinez pour qui est le rebond offensif ? De’Andre Hunter se saisit de la balle, transmet à Bogdan qui sanctionne de loin. Egalité. Il reste 26 secondes. Tatum semble peu inspiré pour le dernier tir, mais les arbitres trouvent une faute de Wesley Matthews. Remise en jeu, 3-points casse-croûte de Tatum, ça ne rentre pas, on ira en prolongations. Décidemment, les Hawks adorent faire chier les verts.

Un premier panier pour Dejounte Murray, et il se rattaque à Kristaps pour en mettre un deuxième dans cette prolongation. Le Letton se manque à 3-points mais Tatum met un panier et obtient la faute. Murray lui répond avec un nouveau panier. C’est son trente-neuvième tir tenté de la soirée, lui qui n’en avait jamais pris plus de 29 dans un match NBA. Il défie à nouveau Kristaps action suivante mais se loupe. Dejounte se prend une technique par dessus le marché parce que Kristaps se vautre à cause de lui.

L’avènement Dejounte

3-points pour White, Murray répond avec la même chose. 42 points pour Dejounte, career-high ! Les neuf points d’Atlanta ont été marqués par le guard des Hawks dans cette prolongation. 1/2 aux lancers pour Tatum, Murray se foire sur son prochain tir, tout comme Jaylen Brown. Le suspens reste entier. La balle revient dans les mains de Dejounte qui se fait contrer par Derrick White, mais il récupère la balle et provoque la faute. Malheureusement, il trébuchera avec le ballon action suivante. Les coéquipiers derrière lui assurent, et provoquent un entre-deux. Il reste 25 secondes, balle Hawks. Murray nous prend un nouveau tir de merde et fait une faute.

Les Hawks mènent toujours d’un seul point, temps-mort Boston. Malgré une excellente défense de Wesley Matthews, Jaylen Brown fait ficelle sur sa tentative à mi-distance. 122-121 Celtics, 6.2 secondes à jouer, balle Atlanta.

On prie pour ne pas voir un énième saucisson de Dejounte Murray, et figurez-vous que le meneur des faucons s’empare du ballon après une série d’écrans, dribble entre ses jambes, et attaque Jrue Holiday couloir central. Il envoie un cross entre les jambes bien senti, semble perdre le contrôle du ballon, et enchaîne d’un step-back. Il tire, et Jrue est là, une défense plus que solide. Le ballon ne frôle même pas l’arceau. C’est dedans ! La State Farm Arena explose. Il reste 0.1 seconde à jouer. Jrue Holiday envoie un lob depuis la touche… sauf que ça rentre direct, sans que personne ne la touche, et c’est interdit de faire ça ! Balle Hawks, victoire Hawks ! Atlanta devient la seule équipe avec Denver à battre deux fois les Celtes cette saison.

Dejounte Murray a pu être interviewé après la rencontre, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il était ravi :

“De quoi je parlais avant ? C’est la NBA non ? C’est la meilleure équipe de la NBA. On s’est battus. On ne s’est pas trouvé l’excuse du back-to-back, rien. On a été compétitifs jusqu’à la fin. C’est le genre de matchs dont je veux faire partie. Et j’ai quand même l’impression d’avoir été horrible. Je voulais pas prendre autant de tirs, mais je sais que Kobe serait fier de moi ce soir. On s’est battus jusqu’au bout, c’est une super victoire d’équipe. C’est pour ce genre de choses que je travaille dur, je suis fait pour ça, je travaille incroyablement dur et je suis confiant. Je suis reconnaissant et je ne prends pas pour acquis le fait d’être dans la NBA. Chaque matin je me réveille, je ne triche pas, et vu d’où je viens, c’est incroyable. Je suis content qu’on ait décroché une super victoire d’équipe.”

Interrogé sur l’impact des rebonds offensifs sur la victoire, Murray n’a pas nié leur importance :

“Les rebonds offensifs ont été pour beaucoup dans notre victoire. Comme je l’ai dit on s’est battus. C’est la meilleure équipe de la NBA et nous on se bat pour un spot en Play-in ou en Playoffs. J’aime vraiment ça. Mes gars ont répondu présents, on s’est pas servis de l’excuse du back-to-back pour dire qu’on était fatigués”

Dejounte Murray finit la nuit à 44 points, 7 rebonds, 7 passes à 18/44 au tir et 6/19 depuis le parking (bon). Clutch, les 11 points des Hawks dans la prolongation ont été scorés par lui. Petit rappel cela dit : Joel Embiid avait inscrit ses 70 points avec 41 tirs. Personne n’avait pris autant de tir au cours d’un seul match sur les 20 dernières saisons, hormis Russell Westbrook et Kobe Bryant.

21 points et 13 rebonds pour Hunter ce soir, 12 points, 13 rebonds, 3 passes pour Capela, 24 points, 7 rebonds, 5 passes pour Bogdanovic. Les starters des Hawks ont inscrit 103 des 123 points d’Atlanta ce soir, et c’est en comptant les deux points de Vit Krejci.

Soirée morose pour les Celtics : 31 points et 13 rebonds pour Tatum à 9/22 aux tirs, 18 points et 4 passes pour Jaylen Brown, 22 points, 7 rebonds et 5 passes pour Derrick White et 13 points, 7 rebonds et 5 passes pour Jrue Holiday.

Troisième fois cette saison que les Celtics perdent deux matchs de suite. Pour se relancer, ce sera samedi face aux Pelicans, autres vainqueurs de la soirée. Peu de conséquences, les Celtics finiront la saison premier à l’Est. Les Hawks mettent la pression sur les Bulls qui passeront dixièmes s’ils perdent à Brooklyn demain.

Dejounte Murray s’est donc offert son career-high contre une des équipes les plus dominantes de ces dernières années, et qui était au complet, s’il vous plaît. Atlanta aspire à de meilleures places à l’Est tandis que Boston n’y perdra rien ce soir, mais ce n’est pas le genre de signal qui rassurera les détracteurs sur les chances des Celtes de décrocher une bague en juin.