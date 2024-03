Des Pelicans tout en maîtrise défont les Bucks, pas assez concentrés et manquant de tranchant en attaque. Ca fait deux défaites de suite pour Milwaukee, la dynamique n’est pas terrible.

Les Bucks n’ont pas d’absents, Patrick Beverley fait son retour malgré sa blessure au poignet. Les Pels sont toujours privés de leur aspirateur sans sac Dyson Daniels, Jose Alvarado et surtout Brandon Ingram. Les Pelicans continuent leur semaine infernale et on ne parle pas du carnaval. Après le Thunder et avant les Celtics, c’est la réception des Bucks au Smoothie King Center. On s’attend à un gros match entre deux équipes très sérieuses cette saison.

Giannis et Malik Beasley mettent les Bucks sur de bons rails, Lillard sanctionne dans la raquette, le premier temps-mort sera pour New Orleans. Bénéfique pour les Pels qui provoquent moult pertes de balles chez les Bucks. On a même droit à un dunk à deux mains de C.J. McCollum. Les Bucks sortent peu à peu de leur match, Brook Lopez prend une technique depuis le banc, l’adresse n’est pas vraiment satisfaisante même si Bobby Portis arrive à sanctionner.

Les Pelicans finissent par mener dans la partie et Larry Nance Jr. se paye une jolie tranche depuis le parking. Cependant, il faut se rendre à l’évidence, la zone des Pelicans marche bien et ce n’est pas la second unit des Bucks qui va arranger ça. On trouve du panier par ci par là mais pas de quoi vraiment stopper l’hémorragie. Il faut dire qu’il n’y a pas grand monde qui arrive à freiner Zion Williamson dans les airs. Mais alors, quid de Herb Jones dans tout ça ? Eh bien l’arrière continue de se faire un joli dossier pour rentrer dans une All-Defensive 1st Team.

Herb Jones says NO NO on back-to-back possessions!

Bucks-Pelicans | Live on NBA TV

📲 https://t.co/oLp6YXdlQV pic.twitter.com/EujWfuZW8v

— NBA (@NBA) March 29, 2024

Les Pels commencent à se constituer une bonne petite avance sur leurs poursuivants. +16 au break. Jonas Valanciunas propose 13 points à la mi-temps, on a un C.J. McCollum en 18 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Zion ajoute 10 points alors que Herb Jones se fait une belle collection en stock (3 interceptions et 3 contres). Pour les Bucks, 12 points et 8 rebonds pour Giannis, 8 points et 5 passes pour Lillard. Khris Middleton envoie un vilain 2 points et 2 passes. Les Bucks sont dans la panade, et en plus, Damian Lillard semble s’être blessé.

Plus de peur que de mal, Dame fait son retour au troisième quart. Malgré cela, l’attaque de Milwaukee est en grosse galère. Ça rate du lay-up et ça n’est pas concentré. On pourrait dire qu’ils ont des occasions de marquer mais il serait plus correct de dire qu’ils ont des occasions d’avoir des occasions de marquer. Il faut presque attendre le deuxième tiers du troisième quart pour atteindre les 50 points. La défense intérieure des Pelicans est bien plus efficace que celle des Bucks : ça contre à foison. Quand ça ne suffit pas, les Pels n’hésitent pas à envoyer le Grec sur la ligne, qui lui n’hésite pas à faire du 0/2. Les Bucks trouvent quand même des solutions avec Malik Beasley et surtout Giannis. Le Greek Freak marque 20 points d’affilée, provoque des fautes mais est trop esseulé.

20 straight points from Giannis! pic.twitter.com/iZufYqxHmo

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 29, 2024

Les Bucks arrivent à se refaire tant bien que mal, emmenés par Giannis. Avec 3 minutes restantes dans le troisième quart temps, les Bucks reviennent à 3 points. Ça fait beaucoup de trois ! Ça ne plaît pas aux Pels qui envoient deux tirs primés pour reprendre de l’avance. +13 points à 10 minutes de la fin du match.

Zion freaking Williamson.

too strong. and-1. pic.twitter.com/XBUpuxQ0it

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 29, 2024

Mais les Bucks sont capables de runs eux aussi, et sont au contact avec les Pels à la fin du match. Jae Crowder marque lui aussi mais les Pels sont toujours à plus de dix points d’écart. Brook Lopez se met finalement à scorer, Doc Rivers remporte un challenge pour éviter une 5e faute sur Giannis qui aurait été un coup rude : sa doublure Bobby Portis en a déjà 5. Khris Middleton et Damian Lillard marquent, Malik Beasley continue sa moisson derrière la ligne : sixième tir primé, avant de rater trois gros shoots coup sur coup (6/12 de loin sur la soirée). Les Bucks pourraient profiter des 5 fautes de ce diable de Herb Jones pour diversifier l’attaque mais il n’en est rien. En dehors de Giannis qui finit le match avec 35 points, 14 passes et 4 passes, il n’y a pas grand chose pour les Bucks, qui sont trop courts et s’inclinent 100 à 107.

Lillard fait un match correct avec 20 pions et 7 passes à 50% de réussite aux tirs. 3 contres pour Brolo, trop maladroit (1/4) derrière la ligne pendant que Middleton a été décevant (7 points, 8 rebonds, 6 passes). C’est surtout difficile pour les Bucks quand le banc répond si peu présent : seulement 11 points pour les remplaçants.

Les Pelicans peuvent être satisfaits de leur soirée. Le mutant Zion fait du 28 points à 9/15 et Trey Murphy III termine à 15 points, 11 rebonds et 5 passes à 4/13 au tir. C.J. McCollum a bien secondé son ailier-fort : 25 points et 7 passes à 9/24 et 3/9 de loin, Larry Nance Jr. a fait du bien en sortie de banc. Herb Jones a lui dégouté Milwaukee : 11 points, 4 passes, 4 interceptions et 3 contres.

Les Bucks ont un peu de marge sur les Knicks, mais la seconde place n’est pas encore garantie pour les Playoffs. Les Pels reviennent au même nombre de victoires que les Clippers à l’Ouest et peuvent espérer leur dérober la quatrième place qui signifierait l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs.

Une grosse défense de Louisiane, voilà une solution pour stopper les daims. Les Pelicans auront l’occasion de confirmer leur excellente forme du moment en défiant les Celtics à leur prochain match.