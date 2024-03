Après une énorme nuit hier, soirée tranquille avec deux matchs au programme aujourd’hui. A priori une grosse râclée suivie d’un choc XXL qui ne devrait pas décevoir, on envoie le programme.

Le programme de la nuit :

0h30 : Hawks – Celtics

1h : Pelicans – Bucks

Le match à ne pas rater : Pelicans – Bucks (1h)

Match entre deux grosses équipes qui devraient finir la saison à plus de 50 victoires, à l’aube des Playoffs, on dit pas non ! Pelicans et Bucks se sont tous les deux mangés un sacré come-back dans la soirée de mardi, et en tant qu’équipes qui jouent pour l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs, ça ferait mauvaise impression de commencer une série de défaites à deux semaines de la post-season. Côté Bucks, Giannis devrait jouer et Khris Middleton est en game-time decision, côté Pels, on devrait encore jouer sans Dyson Daniels et Brandon Ingram.

À Milwaukee, la dynamique est compliquée ces derniers temps, 5 victoires seulement sur les 10 dernières rencontres, même s’il y a des progrès dans le jeu. En Louisiane à l’inverse, on ne fait que monter en puissance, derrière un Zion Williamson revenu au niveau titulaire de All-Star Game. Les Bucks sont censés avoir un peu plus de munitions pour gagner ce soir mais au vu du contexte, on est quasiment sûrs d’avoir un match très disputé.

Mais aussi …