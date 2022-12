Programme NBA exceptionnel cette nuit, avec 10 matchs dont plusieurs affiches de gala. On branche la perfusion sur “caféine max” et on embarque pour une nuit de folie avant le week-end !

ET PAR ICI POUR LE RECAP DE LA NUIT D’HIER

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Knicks

Hornets – Knicks 1h : Pacers – Wizards

Pacers – Wizards 1h : Magic – Raptors

Magic – Raptors 1h30 : Nets – Hawks

Nets – Hawks 1h30 : Cavaliers – Kings

Cavaliers – Kings 1h30 : 76ers – Lakers (beIN Sports 3)

76ers – Lakers (beIN Sports 3) 2h : Grizzlies – Pistons

Grizzlies – Pistons 2h30 : Pelicans – Suns (beIN Sports 4)

Pelicans – Suns (beIN Sports 4) 3h : Jazz – Timberwolves

Jazz – Timberwolves 4h : Mavericks – Bucks

# À NE PAS MANQUER

Après avoir encaissé une défaite actée à la mi-temps dans le nord canadien, les Lakers devraient ce soir retrouver LeBron James et Anthony Davis, tous deux listés “Probable” pour le déplacement à Philadelphie. Le défi s’annonce de taille, en particulier pour Anthony Davis, qui venait d’être élu joueur de la semaine avant sa blessure (37,8 points, 13 rebonds et 3,3 contres de moyenne) et qui affrontera Joel Embiid sous les panneaux. Les Lakers viennent d’enchaîner deux défaites après une bonne série, et doivent impérativement conclure leur road trip en beauté s’ils veulent reprendre leur ascension à l’Ouest. De leur côté, les Sixers, qui ont récemment vu James Harden revenir de blessure, vont chercher à l’emporter après le dur revers encaissé en double overtime à Houston. La série de trois défaites a fait du mal à Jojo et ses potes, ejectés à la huitième place de l’Est. De gros enjeux pour deux équipes en manque de rythme, un match à ne pas louper.

On file ensuite dans le Bayou de Louisiane, pour une confrontation au sommet de la Conférence Ouest. Après l’humiliation subie à domicile face à Boston, les Suns ont dû abandonner leur première place du côté du soleil couchant, et ce au profit… des Pels justement. Brandon Ingram et Herb Jones ne reviendront finalement pas ce soir, mais Zion est monumental ces derniers temps et nul doute que les louisianais défendront chèrement leur trône nouvellement acquis. À Phoenix, le moral n’est pas aussi beau que la météo, et le retour de Chris Paul n’a pas suffi à remettre du rythme. Trois défaites en quatre matchs, ce n’est pas chose courante dans l’Arizona, et les deux matchs à New Orleans cette nuit et dimanche soir pourraient bien faire chuter Phoenix encore plus bas.

Enfin, direction Dallas pour un choc de candidats MVP : Luka Doncic reçoit Giannis Antetokounmpo et les Bucks au Texas, pas pour un barbecue mais bien pour un duel au sommet sur le parquet de l’American Airlines Center. Or, si certains cherchent à enchaîner les victoires lors d’une belle série, les Bucks eux cherchent à enchaîner les séries lors d’une belle saison. Leur dieu grec est plus en forme que jamais, lui qui n’est pas passé sous la barre des 30 points depuis… le 18 novembre, soit une série de huit matchs de haut vol permettant aux daims de conserver leur seconde place à l’est, avec même un petit matelas d’avance sur les Cavs, troisièmes. À Dallas aussi on a le sourire, du moins pour le moment. Luka Doncic ne score plus seul dans le vent, puisque Tim Hardaway Jr a décidé de prêter main forte au Slovène, et ça réussit aux Mavericks qui viennent d’enchaîner trois succès à New York, à domicile face aux Suns, puis à Denver mardi.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT