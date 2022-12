Trois petits matchs cette nuit, seulement, mais un dénouement incroyable qui fait qu’on devrait y penser une bonne partie de la journée. Envoyez le gros récap ? Envoyez le gros récap.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Heat – Clippers : 115-110

Spurs – Rockets : 118-109

Blazers – Nuggets : 120-121

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

Privés de Kawhi Leonard qui n’allait tout de même pas jouer deux matchs en deux jours, les Clippers se sont inclinés à Miami. Côté Heat le duo Butler / Adebayo était en forme, le même jour, et au final le Heat est de retour dans les places “play in”.

Moussa Diabaté a cartonné en G League.

Les Spurs ont donc gagné face à Houston leur deuxième match depuis 36 jours. La fête des voisins comme dirait l’autre.

Incroyable match entre les Nuggets et les Blazers. Damian Lillard avait activé le mode Dame Time (40 points et 12 passes à 9/17 du parking), il avait envoyé tout un tas de shoots de maboule dans le money time, mais ce sont finalement Nikola Jokic (33/10/9) et, surtout, Jamal Murray (auteur du 3-points de la gagne à une seconde du buzzer) qui ont gâché ce Dame Time et offert la win aux Nuggets.

Le Top pick en TTFL : Damian Lillard

Le Top 10 :

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Jalen Green puts Houston in front with a WILD shot at the buzzer 🤯 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/Gy3bpXAmAn — NBA (@NBA) December 9, 2022

Jimmy and Bam got buckets tonight in the Heat W 🔥 Bam: 31 PTS, 10 REB, 4 AST

Jimmy: 26 PTS, 5 REB, 8 AST, 4 STL pic.twitter.com/ZyuFY3hzVY — NBA (@NBA) December 9, 2022

Keldon Johnson balled out in the Spurs win: 32 PTS

7 REB

3 3PM pic.twitter.com/GacyCtt9xX — NBA (@NBA) December 9, 2022

It’s Dame Time on NBA TV 🔥 He’s got 37 PTS and the Blazers lead 117-116 with 28 seconds remaining. pic.twitter.com/aLOSg8PSFg — NBA (@NBA) December 9, 2022

IT’S DAME TIME IN PORTLAND! IT’S DAME TIME ON NBA TV! pic.twitter.com/WYOQ5vvC5l — NBA (@NBA) December 9, 2022

JAMAL MURRAY CALLED GAME pic.twitter.com/gy97R3qlif — NBA (@NBA) December 9, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Bam (31 PTS, 10 REB) dropped a monster double-double as he led the @MiamiHEAT to victory at home! Paul George: 29 PTS, 8 REB, 7 AST, 5 3PM

Jimmy Butler: 26 PTS, 5 REB, 8 AST, 4 STL For more, download the NBA app:

📲 https://t.co/WFdLNEATbY pic.twitter.com/Pw2IzKVM1a — NBA (@NBA) December 9, 2022

LE CLASSEMENT

LES RENCONTRES DE LA NUIT PROCHAINE :