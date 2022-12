C’est le point cocorico du jour. Drafté par les Clippers il y a quelques mois, l’intérieur français enchaîne depuis les aller-retours entre l’effectif angelino et l’équipe de G League affiliée, les Ontario Clippers. Et si Moussa Diabaté a su offrir quelques matchs intrigants dans la Grande Ligue, chez la petite sœur de cette dernière l’intérieur français cartonne.

Pendant que les Clippers, une fois de plus orphelins de Kawhi Leonard, s’envolaient pour Miami hier soir, leur équipe affiliée de G League, les Ontario Clippers, partaient eux en direction de l’Utah pour y affronter les Salt Lake City Stars, équipe affiliée au Jazz. Hyper excitante à voir jouer, cette équipe des Clippers de l’Ontario nous permet notamment de suivre les progrès de Jason Preston, l’ancien journaliste à l’histoire incroyable, mais également de l’un des jeunes Frenchies de la Ligue : Moussa Diabaté. Et cette nuit, ceux qui suivaient les matchs de G League à la recherche d’info sur les talents de demain ont été récompensés par une perf exceptionnelle de Diabaté.

28 points et 23 rebonds, à 11/18 au tir. Rien que ça. C’est simple, Moussa Diabaté a surdominé la raquette, prenant donc 18 rebonds de plus que son vis-à-vis dans la match-up du soir. L’intérieur français à pu montrer au front office et aux coachs des Clippers toute l’étendue de son talent : sens du placement et hustle au rebond (8 rebonds offensifs), bonne lecture des trajectoires, solidité et toucher à la finition, et même un joli shoot arrêté à mi-distance, sur la tête de Micah Potter qui n’a décidément rien pu faire du match (sans doute sous l’effet d’un Stupéfix). Preston lui aussi a brillé, avec 21 points mais surtout 16 caviars distribués pour une perte de balle seulement, de quoi penser que le dernier passage en NBA a offert aux deux jeunes joueurs de nouvelles clés dont ils pourront se servir en G League.

Pure DOMINANCE from Moussa Diabate and Jason Preston 🔥 The pair had career nights to lead the way for the @OntClippers in the victory! pic.twitter.com/eYcaADam2G — NBA G League (@nbagleague) December 9, 2022

En effet, appelé dans l’équipe première le temps de trois matchs fin novembre et début décembre, le rookie ayant fait ses débuts à Charenton (coucou Vavane) avait pu s’exprimer face au Jazz, avec 11 points et 8 rebonds (dont 6 offensifs) en seulement 16 minutes. Interviewé en sortie de match, le Frenchie révélait que Kawhi Leonard lui-même était venu lui parler, chose assez rare pour être soulignée. Et c’est à se demander… qui de Moussa ou du Klaw disputera le plus de matchs NBA cette saison.