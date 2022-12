Forcément, avec un match entre les Rockets et les Spurs, on allait évidemment parler de Victor Wembanyama. Et ça n’a pas loupé.

Charles Bassey, à la base, c’est surtout du bon matos pour la G League. Sauf que Charles Bassey, à la vitesse où va la vie, il pourrait bien nous faire une carrière à la Christian Wood.

Il était planqué au milieu de la raquette des Nuggets, puis il a décollé, sans élan, à la force des mollets. Messieurs mesdames, Jerami Grant.

On a le droit de dire que Jalen Green a fait une… Victor Wembanyama ?

Mais Shaedon Sharpe on dirait vraiment un cartoon en fait, qui peut littéralement voler au dessus des gens.

Et là, est-ce qu’on a le droit de dire que Jalen Green a fait une Victor Wembanyama ? Nan, allez, promis on arrête.

Aaron Gordon peut dunker comme Kobe mais il peut aussi dunker comme Shaquille O’Neal.

Brandon Boston Jr. profite du caviar de John Wall, qui ne comprend sans doute toujours pas pourquoi il y a marqué Boston dans le dos de son coéquipier.

Pardon le jeu à trois entre Anfernee Simons, Justise Winslow et Drew Eubanks… PARDON ?

Keldon Johnson a rappelé à tout le monde cette nuit pourquoi il était – pour l’instant – le plus beau joyau de la couronne san antonienne.

What time is it ? It’s Jamal time, déso Damian.