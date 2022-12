Évoluant majoritairement en G League depuis le début de la saison, le Frenchie Moussa Diabaté a vu son nom être appelé par le coach des Clippers Tyronn Lue lors des deux derniers matchs des Clippers. Une opportunité saisie à deux mains par le rookie, encouragé par un certain… Kawhi Leonard.

Il y a quelques jours, sur le parquet des Blazers, on a eu la bonne surprise de voir Moussa Diabaté rentrer en jeu dans les dernières secondes du troisième quart-temps. Avec les différents bobos touchant la franchise des Clippers et notamment le duo Kawhi Leonard – Paul George, le Français sélectionné au deuxième tour de la dernière Draft a eu sa chance, le coach Tyronn Lue décidant de mettre un peu de sang neuf pendant que son équipe se faisait bien dominer par Portland. Résultat, Moussa a été tellement impactant qu’il n’est plus jamais ressorti.

Avec son énergie, son dynamisme, sa présence au rebond et son insouciance, l’ancien de Michigan a effectivement aidé les Clippers à réaliser un magnifique comeback pour finalement l’emporter 118-112. De quoi gagner la confiance de son coach, qui lui a logiquement redonné des minutes dès le match suivant face au Jazz, dans lequel Diabaté a une nouvelle fois assuré avec 11 points et 8 rebonds (dont 6 offensifs) à 4/8 au tir et 3/3 aux lancers-francs. Autant dire que le jeune Frenchie était prêt au moment où il fallait, et quelque part c’est peut-être grâce à Kawhi Leonard.

While Moussa Diabate was grinding in the G-League, he said Kawhi Leonard told him: “Your turn is gonna come, young fella.” pic.twitter.com/e5GsiZBTXw — Joey Linn (@joeylinn_) December 2, 2022

« Ton tour viendra jeune homme. »

On sait que Kawhi ne parle pas beaucoup, mais quand vous avez le meilleur joueur de la franchise qui vous dit ça pendant que vous vous battez en G League, forcément ça vous booste. Et aujourd’hui ça se traduit sur les parquets NBA.

Le profil complet de Moussa Diabaté

Jouant sur les postes 4-5, Moussa Diabaté a l’avantage d’évoluer dans une équipe qui ne possède pas une profondeur folle dans la raquette derrière le pivot titulaire Ivica Zubac. Autre avantage, son profil est clairement différent de celui de Zu puisque Diabaté est plus un energizer avec de bonnes qualités athlétiques, une belle mobilité, une capacité intéressante à switcher en défense, tout ça en étant capable de traverser le terrain à grandes enjambées. Pour une équipe des Clippers qui a besoin de ce genre de joueur, c’est ultra positif.

Reste à voir désormais si Moussa Diabaté gardera un rôle en sortie de banc avec les retours de Kawhi et Paul George, qui pourraient revenir dès ce soir contre Sacramento. Avec les deux superstars à nouveau dans le cinq, Terance Mann et Amir Coffey (titulaires ces derniers matchs) vont retrouver le banc et ça va redonner des possibilités supplémentaires à Tyronn Lue en matière de rotation (notamment small ball), même si sur le poste 5 ça ne change pas grand-chose. D’après les dernières rumeurs, Moussa pourrait retourner en G League après cette rencontre face aux Kings histoire de vraiment avoir du temps de jeu, même si rien n’est gravé dans le marbre.

Quoiqu’il arrive au final, Moussa a saisi l’opportunité qui s’est présentée à lui. Et c’est comme ça qu’on se fait une place chez les grands.

