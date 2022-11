Entré en jeu en fin de match face aux Blazers, Moussa Diabaté s’est montré à son avantage avec les Clippers. De quoi marquer quelques points dans l’esprit de Tyronn Lue ? C’est bien possible.

On approche de la fin du troisième quart-temps, Ivica Zubac va se reposer quelques minutes sur le banc. Le speaker annonce l’entrée de Moussa Diabaté sur le terrain. Apparu seulement à deux reprises depuis le début de saison et jamais plus de 5 minutes, le Français se voyait là offrir une belle opportunité de montrer toutes ses qualités, celles qu’il montre régulièrement en G League (20 points et 13 rebonds de moyenne sur ses deux derniers matchs à l’étage inférieur). Entré en jeu alors que son équipe était encore menée de 14 points, le jeune intérieur tricolore va activement participer à la remontée fantastique des siens aux côtés d’un Nicolas Batum qui sera lui aussi décisif des deux côtés du terrain.

Les stats restent propres vu le temps de jeu (3 points, 4 rebonds, 1 interception, 1 contres en 12 minutes), avec notamment un différentiel de +19 ! Le contenu lui est vraiment très prometteur. Belle énergie sur le parquet, de la hargne au rebond, ça défend très sérieux, ça switche sans problème sur différents gabarits. Zubac était censé reprendre son souffle ? On ne l’a plus jamais revu sur le parquet ! On retient notamment ce contre XXL à 1 minute de la fin sur Anfernee Simons, imité quelques secondes plus tard par un Batman en mode Slovénie. On a oublié clutch ? Bah on vient de l’ajouter. En l’envoyant dans un moment aussi crucial du match, Tyronn Lue a montré qu’il avait confiance en son jeune joueur et celui-ci lui a rendu cette confiance avec une entrée décisive. Maintenant, l’objectif c’est de confirmer cette belle perf la prochaine fois qu’on fera appel à lui. On le sait, la NBA est impitoyable et il faut savoir rentabiliser 15, 10 voire 5 minutes pour faire bonne impression et rester dans les petits papiers du coach. Sur ce qu’on a vu cette nuit, c’était tout simplement impeccable. On en redemande !

IT’S A BLOCK PARTY pic.twitter.com/hZkfhqxXz7 — LA Clippers (@LAClippers) November 30, 2022



Moussa Diabaté a pu avoir de vraies minutes face aux Blazers et le Français ne les a pas gâchées. Défense, combativité, envie, 12 minutes productives, tout ce qu’on aime voir. Vivement la suite !