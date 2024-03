On l’avait aperçu il y a quelques jours avec “la 1”, grattant quelques minutes en NBA mais sans vraiment espérer plus. Hier soir Moussa Diabaté s’est fâché à l’échelon inférieur, en G League. C’est toujours ça, et ça décrasse.

Moussa Diabaté fait partie de ces jeunes joueurs français qui en bavent pour se faire une place en NBA, mais qui n’abandonnent jamais. Très peu d’apparitions en NBA avec les Clippers mais 15 points, 10 rebonds et plus de 2 contres de moyennes pour Mouss Diab cette saison en G League, avec les Clippers… d’Ontario. On est quand même sur une production intéressante, bref c’est pas Pénélope Fillon. Si vous avez la réf vous êtes officiellement vieux, et pour le reste on vous invite donc à vous délecter des images ci-dessous, avec ce match dans lequel le pivot français a bien du dunker 49 fois.

Coût total des opérations : 30 points à 14/20 au tir et 2/2 aux lancers, 14 rebonds et 3 interceptions en 28 minutes, avec un commentateur qui s’est littéralement étranglé à chaque fois qu’il a prononcé son nom. La beauté de la G League !

30 PTS 💥 14 REB 💥 3 STL 💥

Moussa Diabate dropped a strong double-double during tonight’s @OntClippers macthup over the Iowa Wolves! pic.twitter.com/jLZf1DYiQi

— NBA G League (@nbagleague) March 5, 2024