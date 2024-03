Flemme de chercher mais il est très possible que Théo Maledon ait scoré cette nuit autant de points qu’il avait scoré au total depuis le début de la saison. Deuxième match avec la Skyforce de Sioux Falls cette nuit et 24 pions pour l’ancien meneur de l’ASVEL ou du Thunder, encourageant !

Update on a regardé parce qu’on avait un peu le temps, Théo Maledon a marqué 59 points cette saison. 54 avec les Hornets, qui s’en rappelle, et 5 avec les Suns, pas mieux. Ce qu’on retient en tout cas ce matin c’est que TM en est à 32 en deux matchs depuis son retour en G League, 8 pour le premier il y a trois jours et donc 24 cette nuit, toujours face aux Capitanes de Mexico City.

In just his second game as a member of the Skyforce, Theo Maledon exploded for 18 PTS in the fourth quarter Thursday against the Capitanes 🔥

24 PTS | 2 REB | 3 AST | 60% FG pic.twitter.com/P69mOlkMNd

Très incisif et agressif, sans oublier de ne pas… oublier les copains, Théo Maledon est également rentré dans le buffet de Kenneth Faried (oh salut toi !) et a prouvé cette nuit qu’à défaut d’avoir sa place en NBA en mars 2024 il avait encore des cannes de feu et du coffre. Encore heureux puisqu’on rappelle qu’il n’a que 22 ans, et la Force du Ciel des Chutes de Sioux (c’est sa franchise) a en tout cas – semble-t-il – eu du nez en accrochant le nom du combo français à son roster pour la fin de saison de G League. Aux côtés des cracks de L2 Alondes Williams ou encore Jamal Cain, Théo ira peut-être chercher dans quelques semaines le frisson de matchs “qui comptent”, c’est toujours ça quand on sait que d’autres (on ne donne pas de nom car on ne veut pas froisser Killian Hayes ou Frank Ntilikina) n’ont toujours pas trouvé de nouveau port d’attache à une semaine du printemps.

24 points à 7/11 au tir dont 2/4 du parking et 8/8 aux lancers (18 au dernier quart), 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 29 minutes, voilà enfin une vraie perf pour Théo Maledon cette saison, et on a failli attendre. En espérant que le mood se poursuive en vue de cet été, après tout si on change 14 lettres à G League, ça fait Jeux Olympiques.