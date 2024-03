Seulement 6 matchs au programme cette nuit (jeudi oblige) mais quelques duels qui devraient valoir le coup d’œil. On fait le point !

Le programme de la nuit :

0h30 : Celtics – Suns

1h : Bulls – Clippers

1h : Rockets – Wizards

1h : Bucks – Sixers

3h : Thunder – Mavericks

3h : Blazers – Knicks

Le match à ne pas rater : Celtics – Suns

Le match qui fait le plus envie, avec un large éventail de joueurs talentueux en tenue (normalement). Le Big 3 des Suns est attendu, Jayson Tatum sera lui privé de Kristaps Porzingis et Jaylen Brown reste pour le moment incertain. Pour Phoenix, c’est une chance de prouver que les Cactus peuvent faire face à ce qui se fait de mieux. L’occasion d’envoyer un message comme on dit dans le jargon.

Pour les Celtics, il s’agit aussi d’un nouveau test pour montrer leur domination sur la Ligue. Il y a quelques jours seulement, ils avaient su tenir bon face à l’énorme flambée de Kevin Durant. Réussir à battre Phoenix malgré plusieurs cadres à l’infirmerie serait un excellent signal pour la suite alors qu’on est aujourd’hui à un mois de la fin de la régulière.

Mais aussi…

Potentiel duel de candidats MVP entre Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Lulu est pour le moment incertain après sa sortie sur blessure hier soir.

Les Clippers, avec peut-être Kawhi en tenue, doivent relever la tête chez les Bulls afin de préparer au mieux le match capital de demain face aux Pels.

Les Rockets veulent encore rêver du Play-In et il faut donc battre les Wizards.

Bucks – Sixers, une affiche qui vendrait du rêve si un certain Jojo était en tenue.

Les Knicks doivent aller gagner à Portland pour garder le Magic éloigné de leur 4ème place.

Les Français de la nuit :

Bilal Coulibaly avec les titulaires chez les Wizards.

Nico Batum devrait être de la partie pour les Sixers.

Rayan Rupert quelques minutes avec les Blazers ?

Ousmane Dieng et Olivier Sarr en cas de garbage time avec le Thunder ?

