Petite alerte aux ischio-jambiers pour Luka Doncic

Gêné dans le quatrième quart-temps, Luka Doncic a demandé à sortir prématurément lors du match contres les Warriors. Dans une fin de saison à couteaux tirés à l’Ouest, Dallas ne dort pas sur ses deux oreilles.

Entre une victoire sans trembler face à Golden State et la suite d’une série folle de paniers consécutifs pour Daniel Gafford, la soirée des Mavericks avait tout pour être parfaite. Mais une petite alerte physique pour leur génie slovène vient assombrir le tableau. À un mois des Playoffs, les cœurs sont fragiles au Texas.

C’est à 6 minutes de la fin de la rencontre que Doncic, envoyant un alley-oop millimétré pour l’intenable Daniel Gafford, retombe un peu trop durement sur sa jambe gauche. Immédiatement, il stoppe sa course, baisse la tête et se dirige vers son banc. Avec 18 points d’avance, les Mavs n’ont pris aucun risque, même si la magnifique série de sept triple-doubles consécutifs du Slovène est donc arrivée à son terme ce mercredi.

Jason Kidd on Luka Doncic’s left hamstring soreness injury: “He gave me the signal that his hammy was tight, so we took him out.”

— Grant Afseth (@GrantAfseth) March 14, 2024

“Il m’a averti que son ischio-jambier était tendu, alors on l’a sorti.” – Jason Kidd

Le coach des Mavs a annoncé en conférence de presse ne pas pouvoir fournir d’information précise en ce qui concerne la blessure de son meneur. Prochaine update dans la soirée, heure française, avec l’injury report des Mavs pour un déplacement dans l’Oklahoma. Ça sent le back-to-back épicé, et pour arranger les choses Dallas enchaînera dimanche avec la réception de Nuggets dans une forme olympique. Ça c’est du programme.

Au vu de la densité de la Conférence Ouest, mais aussi de l’approche du sprint final, la franchise texane tout entière prie pour l’état de l’ischio-jambier de Luka Doncic. Début de réponse dans la soirée.

