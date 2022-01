Programme NBA : Suns – Mavericks, six-coups, éperons et portes de saloon, la conquête de l’Ouest va faire rage à Dallas

Soirée pépère après la grosse festoche de la veille. On redescend tranquillement, mais pour ceux désireux de profiter d’un peu de basket-ball ce soir, vous avez cliqué au bon endroit. Le menu ? Un duel pour la conquête de l’Ouest entre Cow-boys et Cactus, le Garden accueille les Pelicans et les Splash Bros se préparent à bouffer du Pacers. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 20 JANVIER 2022

1h30 : Mavericks – Suns (BeIN Sports 1)

1h30 : Knicks – Pelicans

4h00 : Warriors – Pacers (BeIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Mavericks – Suns (1h30) : parce qu’aussi petits soient ces marchés, l’affiche est clinquante et presque sans absents : seuls Deandre Ayton et Sterling Brown pioncent à l’infirmerie. La fête risque donc d’être pleine, notamment sur le secteur extérieur où Luka Doncic, Chris Paul, Devin Booker, Jalen Brunson et Tim Hardaway Jr. vont se foutre sur la tronche. Quid du petit duel de défenseurs entre Dorian Finney-Smith et Mikal Bridges ? Bon, on fait genre mais c’est très relou à regarder un duel de défenseurs. Plus globalement, les Suns (34-9) face aux Mavericks (26-19), ce sont aussi les premiers de la Conf’ Ouest contre les cinquièmes, la quatrième défense de NBA contre la deuxième. Les formations de Jason Kidd et Monty Williams restent chacune sur 4 victoires consécutives. L’issue du match mettra donc l’une des deux franchises dans d’excellentes dispositions pour la suite. Ah, et chouette nouvelle, le match est diffusé sur BeIN Sports 1.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Evan Fournier et ses Knicks reçoivent les Pelicans

Les New-Yorkais (22-23) doivent profiter de cette cartouche pour repasser en positif

Warriors et Pacers s’affrontent en direct sur BeIN Sports 4

Les Californiens ont récemment lâché du lest, donc attention à vite se ressaisir

Les deux Splash Bros sont annoncés OK pour ce soir, mais Draymond Green est toujours out

On calme un peu le jeu ce soir. Cette fois, on aura le temps d’aller vider l’eau des olives pendant les temps-morts et de somnoler un peu à la mi-temps. Il n’y a que deux matchs au programme et après la soirée d’hier, tranquiiiiille.