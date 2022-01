NBA All-Star Game – le point sur les votes à l’Est : Kevin Durant est tellement fort qu’il n’a même pas besoin de jouer pour rester premier

Vous avez désormais l’habitude. Tous les jeudis, la NBA fait un point sur les votes en vue du prochain All-Star Game de Cleveland. Dans la Conférence Est, pas de changement par rapport à la semaine dernière, on retrouve le même Top 5 même si la lutte reste serrée pour le poste de deuxième arrière derrière DeMar DeRozan.

C’est précisément sur ce spot de numéro 2 chez les guards qu’on retrouve encore un peu de suspense en attendant les résultats finaux qui seront dévoilés le 27 janvier prochain. Un spot pour trois places, un spot toujours occupé par Trae Young (2 147 111 votes) mais où Zach LaVine (1 988 452) et James Harden (1 962 928) n’ont clairement pas dit leur dernier mot. Moins de 200 000 votes séparent actuellement ce trio et tout semble possible dans les jours à venir. Cependant, on voit mal LaVine rejoindre son copain DMDR (4 121 034) au sommet car il est actuellement à l’infirmerie et ne devrait pas retrouver les terrains avant au moins une semaine. Bien évidemment, cela n’empêche pas la fanbase de Chicago de se réunir pour voter en masse afin d’avoir un backcourt 100% Bulls mais le momentum n’est pas vraiment favorable à Zach. Quant à Harden, on l’attend au tournant avec l’absence de son pote Kevin Durant et s’il parvient à enchaîner les perfs calibre MVP d’ici à jeudi prochain, y’a moyen qu’il s’incruste derrière DeRozan. À lui de step-up pour mériter sa place de titulaire, car on peut compter sur Ice Trae pour ne rien lâcher. Malgré la saison claquée des Hawks, Young réalise une campagne individuelle XXL, lui qui a encore sorti une perf à 30 points – 11 caviars face aux Bucks lors du MLK Day puis une autre à 37 pions – 14 assists contre Minnesota la nuit dernière, tout ça pour deux victoires consécutives (ce qui n’était pas arrivé depuis une éternité à Atlanta…).

🚨 3ème retour des votes des fans pour le All Star Game 2022 ! pic.twitter.com/TZQw824Vtg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2022

Sur le frontcourt, on reste sur le monstre à trois têtes qui domine les débats depuis l’ouverture des votes. Malgré sa blessure qui pourrait l’empêcher de participer au All-Star Game du 20 février prochain, Kevin Durant reste premier (5 496 513) devant Giannis Antetokounmpo (5 124 925), tandis que Joel Embiid est assez loin derrière mais toujours troisième (3 305 229). Personne n’ira déloger ces mecs-là, et surtout pas Jayson Tatum au vu de son niveau actuel. La vraie question, comme on le mentionne plus haut, c’est de savoir si KD pourra être présent pour le match des étoiles. Au vu de la durée de son absence, qui est de quatre à six semaines, ça s’annonce très peu probable et du coup, on se dit que Giannis pourrait devenir capitaine étant donné qu’il est numéro deux au nombre total de votes à l’Est. Pour autant, faut pas oublier que KD était dans une situation à peu près similaire l’an passé et ça ne l’avait pas empêché d’assumer son rôle de capitaine lors de la draft du All-Star Game. Pour rappel, il avait déclaré forfait pour le match des étoiles à cause d’un bobo aux ischios, tout ça après avoir récolté le plus de voix au sein de sa conférence. Si KD est effectivement out pour le match, il faudra surveiller qui prendra sa place de titulaire, une annonce qui sera faite par la NBA. L’an passé, l’honneur était revenu à Jayson Tatum, alors que Domantas Sabonis avait profité du spot de libre pour intégrer la classe des All-Stars.

Point important à garder en tête, la fin des votes est prévue pour le 23 janvier. Alors si vous voulez envoyer Goga Bitadze au All-Star Game, le moment est venu de tout donner. Sinon, on se donne d’ores et déjà rendez-vous jeudi prochain – au moment de l’annonce officielle des titulaires – pour faire le bilan de tous les résultats.

Source texte : NBA