Kevin Durant a passé la barre des 28 000 points en carrière

Dans la défaite des Suns cette nuit face au Magic, deux infos majeures côté Phoenix. 1) Devin Booker continue de scorer dans le vent et 2) Kevin Durant a encore passée un (deux) cap(s) dans l’histoire de la NBA.

Les Suns ont (encore) perdu malgré l’énorme perf (encore) de Devin Booker, et le petit Kevin Durant est demandé à l’accueil, sa maman l’exhortant à claquer des matchs à 40 pions lui aussi. Pas envie en ce moment le Kev, mais ça ne l’a pas empêché cette nuit d’atteindre deux nouveaux milestones, deux nouveaux checkpoints dans son incroyable carrière de scoreur :

With this triple, KD moves into 19th all-time in 3-pointers made and becomes the 10th player all-time to score 28,000 points 👏👏👏

On parle beaucoup de LeBron James mais le père KD est pas mal non plus niveau temps de passage, et il trustera à n’en pas douter les sommets de pas mal de classements all-time à la fin de sa carrière. Parce que quand on pose ton nom dans un Top 5 aux côtés des mecs ci-dessous, c’est que ça doit commencer à causer :

Durant is the fourth-fastest (by games played) to reach 28K points in NBA history:

Wilt Chamberlain – 825 games

Michael Jordan – 886 games

Kareem Abdul – Jabbar – 1,008 games

Kevin Durant – 1,025 games

LeBron James – 1,033 games https://t.co/bNnrKnxmoi

— NBA History (@NBAHistory) January 29, 2024



Les stats c’est bien, les livres d’histoire aussi, mais désormais il va falloir recommencer à gagner des matchs côté Suns. Deal ?