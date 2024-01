A l’occasion du Sunday Night Live sur beIN Sports, Clint Capela a répondu hier aux questions de Rémi Réverchon. On vous remet l’interview juste ici !

Toujours un plaisir d’écouter Clint Capela en interview. Le pivot suisse des Hawks s’est prêté au jeu hier soir avec Rémi Réverchon et a pu revenir sur la première moitié de saison de son équipe, les Hawks d’Atlanta, ainsi que sur la période de la trade deadline, toujours particulière pour un joueur NBA. Pour Clint, on sent une saison frustrante mais l’envie de rebondir et à Atlanta si possible. Dix minutes de papotage pour bien commencer la semaine, et la Capelance qui doit être tout heureux d’avoir vu son poto Saddiq Bey rentrer un game winner hier soir face aux Raptors. Allez, envoyez le replay de l’interview, et rendez-vous au play-in pour Clint ?

🏀 #NBA

🇨🇭🎙️ Clint Capela : “On a du mal à être consistant sur les victoires, à apprendre de nos défaites” pic.twitter.com/sUXefywpuk

