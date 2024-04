On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, on s’occupe du cas des Pelicans… qui se font laminer par le Thunder.

Encore un blow-out à signaler en ce samedi 27 avril 2024, également synonyme de Fête du Roi (Koningsdag en néerlandais) aux Pays-Bas, et ce soir, le roi ne s’appelait certainement pas CJ McCollum, qui a dévissé sévère, ni Brandon Ingram, envoyé au mitard par Luguentz Dort. En revanche, Shai Gilgeous-Alexander postule une nouvelle fois à ce titre, tant sa facilité écœure constamment ses adversaires. Manque d’expérience qu’ils disaient ? Qu’ils sont mignons. Allez, sans plus tarder, on envoie le bulletin de notes de ce Pelicans – Thunder à sens véritablement unique.

Les stats maison de ce match à sens unique, c’est ici

# New Orleans Pelicans

Jonas Valanciunas (5) : peu de temps de jeu et le même body language que lors d’une réunion programmée par ton chef un vendredi soir à 18 heures. Vivement le départ à Punta Cana pour Jonas, qui visiblement n’en peut plus d’être ici.

Trey Murphy III (4) : le pire +/- de son équipe, le plus gros temps de jeu, et un pourcentage aux tirs à faire tomber les mouches. TMIII a calé sévère, paradoxal pour un type qui a des initiales de quad.

Brandon Ingram (5,5) : quand il ira s’endormir ce soir, il va probablement rencontrer Luguentz… Dort dans son cauchemar, se réveiller en sueur, et cogner dans ses murs jusqu’à péter le placo, sacré paradoxe quand on y pense. Brandon Ingram a été tenu en laisse et, comme ses stats ne le disent pas, s’est largement fait dominer par le chien de garde Canadien.

Herb Jones (3,5) : même si les shoots ne sont pas rentrés, il a continué de tenter sa chance, sans succès… Herb Jones est décidément beaucoup trop vert pour les Playoffs.

CJ McCollum (4,5) : si le précieux a une tronche d’arceau avec un filet, alors CJ McGollum ne l’a pas vraiment retrouvé. 7/22 au tir, une maçonnerie sans nom, on comprend mieux pourquoi Big Smoke et Ryder l’ont trahi sur GTA San Andreas.

Naji Marshall (4) : un impact assez insignifiant, voire négatif pour son équipe, il n’a pas été en mesure de nous éclabousser de belles actions. Marshall a Naji la brasse coulée, bien profonde d’ailleurs.

Larry Nance Jr. (5,5) : l’un des seuls qui a essayé de surnager chez les Pelicans, qui avaient plus des allures de flamants roses ce soir, comme dans toute la série d’ailleurs. LNJ a essayé de contribuer dans tous les compartiments du jeu, mais a pris la foudre comme tout le monde.

José Alvarado (3,5) : 4 tentatives dans le match, 4 loupés, 4 tentatives lointaines dans le match, 4 loupés. Un 4 à la suite dont Julien Lepers doit probablement être fier.

Dyson Daniels (5) : a profité du garbage time pour marquer quelques points et aspirer à un plus grand rôle dans la rotation. Si si, on est sûrs que vous l’avez.

Matt Ryan (4,5) : a tenté un tir à 3 points, apparemment. A chopé un rebond, apparemment. Joue chez les Pelicans, apparemment.

Jordan Hawkins (5) : peut-être que les vacances ont déjà commencé pour lui, on ne sait pas.

EJ Liddell (4,5) : a chopé un rebond dans le garbage time quand tout le monde avait déjà regagné le parking pour éviter les bouchons. Liddell, le vrai prix des bonnes choses.

# Oklahoma City Thunder

Chet Holmgren (6) : même lorsqu’il ne score pas autant que d’habitude et qu’il n’a pas le même impact offensif, le Chet Code trouve toujours le moyen d’être ultra relou en défense. 4 contres à son actif, le fait que ce type parte autant au mastic avec un physique de Ficello force le respect, tout simplement.

Jalen Williams (8,5) : difficile de savoir exactement si J-Will est herbivore, mais il a passé son temps à grignoter Herb Jones en défense, tout en envoyant ses habituels buckets en attaque. Un gros match de viandard cela dit.

Luguentz Dort (7) : le rédacteur de cet article a voulu choper une bouteille d’eau avant d’écrire cette note, mais le Canadien est passé par sa fenêtre du 1er étage et a plongé dans ses pieds en lui disant de le faire immédiatement. Bref, en gros Luguentz Dort a été un monstre défensif et a mis ses shoots de loin en attaque. Merci Abrègefrère pour l’aide.

Josh Giddey (7,5) : tout le monde, lui le premier, attendait de voir sa série se lancer, individuellement parlant c’est chose faite ce soir. L’Australien a été au four et au moulin et a littéralement tout fait sur le parquet ce soir, tout en gardant sa chevelure impeccable.

Shai Gilgeous-Alexander (8) : moins adroit que d’habitude, il reste insolent de facilité et éclatant d’élégance. SGA a tranquillement mené son Thunder, non sans chambrer le public des Pels quand il en avait l’occasion. Vous avez dit inexpérimenté ? Vous avez dit surchauffe ? Shai vous répond que c’est un mensonge.

Cason Wallace (6) : un bel apport offensif et une activité défensive très précieux, Cason Wallace n’en est qu’à sa première année, mais la suite pourrait bien être plus dangereuse encore. Cason Wallace est déjà une arme blanche à lui tout seul.

Jaylin Williams (5,5) : c’est presque comme Jalen Williams, sauf que ce n’est pas Jalen Williams, vous comprenez ?

Isaiah Joe (6) : fait partie de ces jeunes en qui peu de gens croyaient mais qui ont été chopés par OKC et avec qui ça a extrêmement bien matché. Oklahoma City Tinder.

Gordon Hayward (5) : l’ancien s’est trouvé un rôle de responsable de garderie au Thunder. Il peut continuer ses streams de jeux-vidéos le soir. Le plus beau métier du monde.

Aaron Wiggins (6) : a commencé à (bien) jouer quand la salle était vide, dommage, personne n’en aura la preuve officielle.

Kenrich Williams (5) : a porté le mulet un jour, voilà, c’est tout.

Lindy Waters III (5) : a fait du cardio pendant deux minutes en fin de match. Peut-on dire qu’il ne s’est pas mouillé ?