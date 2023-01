Revoilà Brandon Ingram ! Absent des terrains depuis fin novembre à cause d’une blessure bien relou au gros orteil du pied droit, l’ailier All-Star des Pelicans semble enfin opérationnel pour retrouver les parquets.

On commençait presque à perdre espoir à force de le voir enchaîner les forfaits sans avoir de vraie date de retour.

Mais après quasiment deux mois et 29 matchs d’absence, Brandon Ingram va retrouver les parquets ce mercredi soir pour la rencontre entre les Pelicans et les Wolves. C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé la bonne nouvelle sur Twitter, tout en précisant que son retour se fera uniquement s’il évite toute rechute au moment de l’échauffement.

After missing two months due to a big toe injury, New Orleans Pelicans star Brandon Ingram will return tonight vs. Timberwolves barring any setback in pregame, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 25, 2023

C’est un élément qui compte car des rechutes, Brandon Ingram en a connu plusieurs au cours des deux derniers mois. Alors qu’on s’attendait à la base à une absence de courte durée, celle-ci s’est prolongée encore et encore, allant jusqu’à frustrer certains membres des Pelicans laissés dans l’incertitude pendant tout ce temps. Et l’absence de Zion Williamson, out depuis début janvier et absent encore deux semaines minimum, n’a évidemment rien arrangé.

Dans le dur actuellement avec cinq défaites consécutives au compteur, les Pelicans vont forcément compter sur le retour d’Ingram pour tenter de relancer la machine et reconsolider leur place dans le Top 4 de la Conférence Ouest (4e à l’heure de ces lignes, bilan global de 26 victoires – 22 défaites). Il faudra néanmoins se montrer patient avec BI, car on ne revient pas à son meilleur niveau après deux mois d’absence juste en claquant des doigts. On ne peut d’ailleurs pas exclure un scénario où le coach des Pels Willie Green le limite en minutes lors des premiers matchs.

