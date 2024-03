Portés par un Zion Williamson des grands soirs, les Pelicans ont réalisé une superbe opération dans la course aux Playoffs en battant les Clippers. New Orleans se rapproche ainsi de sa victime du soir, toujours quatrième. Il n’y a plus que deux matchs d’écart entre les deux équipes.

Pour les stats de ce match qui sentait bon les Playoffs, c’est ici.

En football, on a souvent tendance à parler d’un match à 6 points quand deux concurrents directs se rencontrent. Cette nuit, on était clairement dans un cas de figure similaire entre Clippers (4ème) et Pelicans (5ème). Un match couperet pour la fin de saison, avec en bout de mire la possibilité de pouvoir bénéficier de l’avantage du terrain au premier tour.

Cette tension, on a pu la sentir en tribunes, avec un public du Smoothie Center bien bruyant mais aussi sur le terrain entre deux équipes qui n’ont rien voulu lâcher de A à Z. Le début de rencontre est marqué par beaucoup de maladresse et de pertes de balle. On se regarde, on se jauge, mais on oublie un peu de jouer au basket.

Paul George et Kawhi Leonard sont plutôt bien rentrés dans leur match. L’ancien des Pacers est dans un fauteuil sur cette première mi-temps. Les Pels répondent en équipe. C.J. McCollum avait pris le lead en début de match, c’est Zion Williamson qui prend le relai dans le second acte, tandis que le banc de NOLA fait la différence.

that’s a tuffff floater, PG 👀 pic.twitter.com/oPgb9h2n7n

— LA Clippers (@LAClippers) March 16, 2024

Le retour des vestiaires voit Thanos passer dans une nouvelle dimension. Zion ne manque plus rien (16 points, 7/7 au shoot), et les Clippers doivent sortir le grand jeu pour rester au contact. Kawhi Leonard est agressif pour aller chercher ses points sur la ligne, Norman Powell sort la tête de l’eau avec une adresse à longue distance qui fait du bien. Un buzzer beater de zinzin de Zion permet à NOLA d’attaquer le money time en tête mais on respire avec une paille dans le Bayou.

ZION WENT FULL COURT IN 3.5 SECONDS FOR BUZZER BEATER 😱 pic.twitter.com/MoNf1vDeZp

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2024

Le money time est comme on aime : disputé, serré, avec des joueurs prêts à se jeter sur le moindre ballon qui traîne au sol. Bienvenue en Playoffs mais en mars. Le banc des Pelicans fait encore la différence avec Trey Murphy, Naji Marshall mais aussi Jose Alvarado. Les Clippers s’accrochent, Paul George envoie deux bombes à 3-points à la suite, L.A ne lâchera RIEN.

NOLA veut aller chercher sa victoire. Brandon Ingram vient sauver un match jusque-là décevant et Zion Williamson est encore là pour agresser la raquette et un Ivica Zubac qui aura bien souffert cette nuit. 34 points, mais aussi 7 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, à 14/21 au shoot pour l’ailier-fort des Pelicans. Une perf monstrueuse qui tombe à pic pour faire couler les voiliers.

En face, les Clippers auront lâché prise au pire moment, avec plusieurs mauvais choix dans les dernières minutes. Sans doute que la fatigue due au match de la veille à Chicago a joué.

Les Pelicans finissent le boulot et font un gros coup. Si le classement ne bouge pas, NOLA revient à seulement deux petits matchs de son rival. De surcroit, les Pelicans remportent la série 3-1 sur la saison et bénéficieront donc du tie-breaker s’ils ont le même bilan que leurs adversaires du soir en fin de régulière. Un petit détail qui peut valoir cher au moment de faire les comptes.