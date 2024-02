Kawhi Leonard dans une forme historique avec les Clippers

Petite statistique sympathique proposée par l’ami Adrian Wojnarowski : depuis 30 matchs, Kawhi Leonard tourne à 26,4 points de moyenne. Jusqu’ici, rien d’incroyablement étonnant pour la NBA. Ce qui l’est en revanche, ce sont ses pourcentages : Il shoote en… 55/50/90. Juste ça. Et ça mérite qu’on en cause un poil.

Bon. Les Clippers sont en forme en ce moment. Ça, c’est un fait qui ne mérite pas qu’on plonge dans les tableaux de statistiques pour s’en apercevoir. Cinq défaites seulement depuis le 1er décembre, ça envoie du pâté dans la Cité des Anges, n’en déplaisent aux voisins, qui ont eux bien plus de mal à prendre les victoires.

In the past 30 Clippers games, Kawhi Leonard has a 25-5 record while averaging:

• 26.4 PPG

• 57% FG

• 51% 3-pt FG

• 92% FT

He’s the first player to average 25 points on 55-50-90 shooting splits over any 30-game span all-time, per @Statswilliams.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2024

Derrière cette fantastique série (25 victoires, 5 défaites), c’est tout un groupe qui évolue à un rythme de croisière ultra-compétitif. Tyronn Lue gère très bien tactiquement et ses joueurs ont bien compris comment hiérarchiser leurs talents pour les optimiser au mieux. Un gars carbure en particulier : Kawhi Leonard. Comme le rapporte Adrian Wojnarowski, le bonhomme tourne à 26,4 points de moyenne, avec des pourcentages de 57% au tir, 51% à 3-points et 92 aux lancers francs. 50/50/90 pendant 30 matchs, faut déjà aller chercher dans les bouquins pour trouver des noms. Alors du 55/50/90, à 25 unités de moyenne minimum, pendant 30 matchs d’affilée, c’est tout simplement historique. Personne ne l’a encore fait.

Certes, Kawhi Leonard n’est pas cet attaquant ultra flashy qui illumine la NBA tous les soirs. Il n’a pas d’incroyable carton individuel à son actif cette saison (bien que son record soit tout de même à 41, eh oh) mais est impressionnant de régularité ces dernières semaines. En y ajoutant ses capacités défensives exceptionnelles, on obtient un savant mélange qui, pourquoi pas, pourrait se replacer prochainement dans la course au MVP. Le retard est important, mais s’il ne se blesse pas, il aura sans doute la chance – a défaut de le gagner – d’être un candidat qui ne s’oublie pas dans la discussion. Et par dessus tout, il pourra rappeler à quel point ces Clippers, s’ils sont épargnés par les blessures, peuvent fair suer en Playoffs.