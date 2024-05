Défenseur de l’année : les highlights de Rudy Gobert en 2023-24

Le désormais co-recordman du nombre de DPOY dans l’histoire de la NBA a livré une nouvelle saison XXL, notamment sur le plan défensif. Les travaux sont monstrueux, et Rudy Gobert a encore fait de la raquette son petit terrain de jeu. Vidéos à l’appui.

Dans la famille DPOY je demande le père : Rudy Gobert au rapport. Avec 4 trophées dans la besace, en 7 saisons s’il-vous-plaît, le Français est tout en haut. Et si on jette un coup d’œil aux caméras de surveillance, on comprend bien pourquoi. Dès le début de l’année, Gobert est apparu dans une forme physique éclatante au sein d’une équipe qui avait trouvé son équilibre après une saison de tests.

🚨 OFFICIEL : RUDY GOBERT EST ÉLU MEILLEUR DÉFENSEUR DE LA SAISON NBA 2023-24 ! 🏆🇫🇷 😍 pic.twitter.com/ltp4rj7wy3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Les Minnesota Timberwolves, en plus de la troisième place dans la Conférence Ouest, affichent le meilleur rating défensif de NBA (108,4), qui plus est avec une belle avance sur les seconds. Semaine après semaine, les Wolves ont fait comprendre qu’il n’y avait personne pour les concurrencer pour verrouiller. Le groupe de Chris Finch joue dur, Rudy Gobert en tête.

Le niveau d’intimidation de Rudy Gobert cette nuit, exceptionnel. Chet Holmgren est paralysé. pic.twitter.com/ZKGFHEApba

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2023

De l’intimidation ? Check. Du contre ? 162 crêpes distribuées cette saison, le natif de Saint-Quentin a enchaîné les matchs sous le signe de la générosité. Check. De l’interception, il y en a aussi une bonne cinquantaine. Check. Du rebond ? Il faut oser demander, mais avec 12,9 prises par match, il y a de quoi être rassasié. Bref, le cocktail semble bien chargé. Pour déposer la cerise finale sur ce beau gâteau made in France, Gobert dispose aussi d’actions autoritaires sur Nikola Jokic, Anthony Davis, Domantas Sabonis, LaMelo Ball, Kristaps Porzingis, Kawhi Leonard, Bam Adebayo, Victor Wembanyama… et on pourrait continuer longtemps.

Assez attendu, voici des highlights à la pelle pour se faire plaisir. Gobzilla Resurgence, c’est dès maintenant sur vos petits écrans.

Fuck it, Rudy Gobert Perimeter Defense highlights pic.twitter.com/KopSGY38Lh

— Ev (@EvInFour) February 13, 2024