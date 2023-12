Rudy Gobert a connu une première année compliquée dans le Minnesota la saison dernière. Le Français a eu besoin de temps pour s’acclimater et revenir au niveau qui était le sien lorsqu’il enchaînait les trophées de Défenseur de l’Année.

Rudy Gobert n’est pas étranger aux critiques. La saison dernière, lorsque le Français a galéré juste après avoir été l’objet d’un des plus gros transferts de ces dernières années, ses détracteurs s’en sont donné à cœur joie.

Pourtant, cette année un petit peu plus compliquée n’a pas fait paniquer le natif de Saint-Quentin. Il se connaît et n’était pas surpris d’avoir besoin de temps pour s’adapter.

“Je dis toujours que les grandes choses prennent du temps,” a t-il déclaré à The Athletic. “Encore plus pour moi et la manière dont se passe ma vie. Je ne suis pas un gars qui arrive et dès le premier jour tout est formidable. Cela prend du temps de construire, de travailler, construire des habitudes, des relations avec mes coéquipiers, avec l’organisation et la communauté.”

Néanmoins, selon son entraîneur Chris Finch, ces critiques lui ont servi de moteur cette saison pour retrouver la forme qu’il avait lorsqu’il était le meilleur Défenseur de l’Année. Le coach des Wolves va même encore plus loin :

“Je pense juste qu’il est plus à l’aise, plus heureux, plus installé et plus en paix avec l’endroit dans lequel il est et les personnes avec qui il est. Il était déjà professionnel dans tous les domaines la saison dernière, mais cette année, il est déterminé à l’idée de redevenir le joueur qu’il était, à l’idée de prouver à lui-même, à ses coéquipiers, aux fans et à tout le monde qu’il valait le coût de son transfert.”

Cette saison, les Timberwolves sont en tête de la Conférence Ouest en se reposant sur la meilleure défense de la Ligue. Le socle de cette muraille se nomme évidemment Rudy Gobert. Mobile et dominant près du cercle, le Français est à nouveau l’un des meilleurs protecteurs de cercle de la planète avec 2,4 contres par match (5e meilleure moyenne NBA)

En attaque également, sa présence se fait sentir. Et bien qu’il affiche sa plus faible moyenne de points depuis la saison 2015-16, Gobert contribue, prouvant soir après soir sa belle relation avec Mike Conley. Il parvient à aider Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns dans des moments importants et sa dernière performance en témoigne. Contre Charlotte il y a quelques jours, en l’absence d’Ant-Man, Rudy Gobert avait compilé 26 points et 12 rebonds à 10/12 au tir pour mener son équipe vers la victoire.

_________

Source texte : The Athletic