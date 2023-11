Rudy Gobert face au Thunder : une masterclass en défense

Victorieux de peu face au Thunder cette nuit, les Wolves ont encore pu compter sur un grand Rudy Gobert à l’intérieur. Le pivot français confirme soir après soir qu’il est de retour à son meilleur niveau.

17 points, 16 rebonds, 4 contres. Encore un gros double-double de validé pour notre Rudy Gobert national cette nuit face à OKC. Plus que les stats, c’est surtout l’impression visuelle qui nous a plu tout au long du match face à Shai Gilgeous-Alexander et ses copains. Cette capacité à intimider l’adversaire pour lui faire faire demi-tour à l’approche de la raquette, les bonnes couvertures, le nombre de shoots contestés. Ce genre de stats qui ne se voit pas sur la boxscore matinale mais qui est tellement précieuse sur le terrain. Petit exemple ci-dessous.

Regardez juste Rudy.pic.twitter.com/YkZOYwgOfV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2023

Si vous voulez quand même des stats, on pourrait parler de celles de Chet Holmgren, l’adversaire direct de Rudy Gobert qui a fini à 16 points cette nuit avec un terrible 6/20 au tir. Le rookie du Thunder a découvert une défense calibre DPOY et tout de suite la magie de la licorne s’est révélée moins efficace qu’à l’accoutumée.

Le niveau d’intimidation de Rudy Gobert cette nuit, exceptionnel. Chet Holmgren est paralysé. pic.twitter.com/ZKGFHEApba

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2023

Après le match l’entraineur des Wolves, Chris Finch, a loué les efforts de son intérieur et son impact pour les siens. Des propos rapportés par ESPN.

“Rudy Gobert donne le ton pour notre défense” – Chris Finch

De retour à son meilleur niveau et au top physiquement, Rudy Gobert sort le grand jeu cette saison et on retrouve la version Jazz de Gobzilla qui était si appréciée par les fans de Salt Lake City ces dernières années. Comme de par hasard, la défense des Wolves est d’un autre niveau cette saison avec le retour au top de Gobert. Minnesota est actuellement la meilleure défense du pays avec un defensive rating de 106,6. En plus de ça, les Wolves sont également premiers de la Conférence Ouest avec 13 succès pour seulement 4 défaites. Gros niveau individuel, supers résultats collectifs, de quoi aller chercher un petit trophée de Défenseur de l’Année en fin de saison ? Ça serait son 4ème en carrière.