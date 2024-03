La saison régulière bat son plein en ce mois de mars, avec dans le viseur les Playoffs pour certains et la Lottery pour d’autres. On vous débriefe cette nouvelle nuit de ballon avec une info principale : Rudy Gobert et les Wolves sont au sommet de l’Ouest !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Luke Kennard n’a rien compris au film puisqu’il a permis aux Grizzlies de s’imposer à Brooklyn alors que les Grizzlies n’ont quand même pas spécialement… besoin de gagner. D’ailleurs, pas bravo messieurs les Nets.

Privés de Giannis Antetokounmpo (douleur au tendon d’Achille), les Bucks ont passé les Clippers sur la ligne d’arrivée et se sont imposés grâce notamment à un gros match de Damian Lillard (41 points).

Les Wolves se sont imposés contre les Blazers et sont les nouveaux numéros ounos de la Conférence Ouest !

les Blazers, eux, sont toujours nuls.

Quinzième défaite de suite des Wizards, bien ouej, et cette nuit c’est Jordan Clarkson qui a sali la défense de Washington avec 38 pions en sortie de banc.

Superbe match entre les Kings et les Bulls. Sacramento avait le lead mais Chicago et un incroyable Coby White (37 points, record en carrière) ont cueilli sur le fil des Rois décidément très inconstants.

Les Lakers n’ont pas eu trop de mal à battre un Thunder fatigué. LeBron James a frôlé le triple-double, et le duo Anthony Davis / D’Angelo Russell a fait pas mal de dégâts.

Les Français de la nuit en NBA

25 points, 16 rebonds et 3 contres pour Rudy Gobert contre les Blazers. A 9/10 au tir et 7/7 aux lancers. Match parfait pour la Gobe, Wilt Chamberlain peut trembler pour ses records.

Rayan Rupert a eu droit à 23 minutes contre Minnesota. Superbe production d’ailleurs, avec 13 points à 5/7 au tir dont 3/3 du parking !

7 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 contre pour Bilal Coulibaly avec les Wizards, de retour après une semaine off.

Olivier Sarr est rentré 4 minutes dans le garbage face aux Lakers, ça veut déjà dire que la cheville va mieux.

Moussa Diabaté a cartonné en G League (30 points et 14 rebonds)

Le highlight de la nuit

Le point TTFL du matin

Les classements

Le programme de ce soir