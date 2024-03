On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être…

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024

Bonne opération du jour – Blazers et Wizards

Après être tombé dans le panneau des Grizzlies avant-hier, les Blazers ont repris leur ordre de match en perdant très logiquement et avec le sourire contre les Wolves. Anfernee Simons et Duop Reath se sont éclatés, Rayan Rupert a collé 13 points à 3/3 du parking, et au moins deux de ces infos sont rocambolesques et estampillées tanking. Bravo également aux Wizards, qui sont allés chercher leur quinzième défaite de suite en laissant notamment Jordan Clarkson claquer la perf de sa saison en sortie de banc (38/10/7). Jordan Poole a été adroit, toujours en sortie de banc également, et Bilal Coulibaky était de retour après une semaine de permission. Prochaine défaite ? Contre le Magic demain soir.

Mauvaise opération du jour – Grizzlies

Ils avaient fait le plus dur en se sabordant comme des pros face aux Blazers, mais à la défaite de Portland cette nuit s’additionne donc la victoire des Grizzlies à Brooklyn. Sale affaire. Luke Kennard a été particulièrement bon, il est désormais recherché par la police locale, et il va vite falloir repartir dans le sens de la défaite pour donner un sens à cette fin de saison.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Hornets – Magic

1h30 : Cavs – Celtics

1h30 : Nets – Sixers

1h30 : Heat – Pistons

1h30 : Knicks – Hawks

1h30 : Raptors – Pelicans

2h : Rockets – Spurs

2h30 : Mavs – Pacers

4h : Nuggets – Suns

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon