À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA s’est scindée en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft 2023, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – Pacers et Wizards : ding dong, qui est-ce qui déboule comme une fleur dans la course à la Lottery en sortie d’hiver ? Les Wizards ! Xavier Cooks, Johnny Davis et Jay Huff sont les nouvelles stars dans la capitale, les défaites s’amoncellent et voilà donc l’équipe de Wes Unseld Jr. en très bonne place pour aller chercher un (très ?) gros pick à la Draft. Oh les coquins.

Mauvaise opération du jour – Magic : avec l’écroulement de Portland et les victoires cette nuit des Pacers et des Wizards, c’est à Orlando que l’on fait un peu la tronche ce matin. Longtemps en course pour détenir en fin de saison le quatrième pire bilan de la Ligue et donc 12,5% de chances d’obtenir le first pick à la prochaine draft, voilà la franchise floridienne en possession de la huitième place du Tankathon et par conséquent de 6% de chances seulement de toper le gros lot. Le réservoir est grand à Orlando, ok, mais il y avait peut-être mieux à faire cette saison.

Programme de la nuit prochaine

1h : Magic – Cavs

– Cavs 1h30 : Sixers – Heat

2h : Spurs – Blazers

3h : Jazz – Thunder

– Thunder 4h : Suns – Nuggets

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

