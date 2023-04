Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Selon Jovan Buha de The Athletic, le pivot des Lakers Mo Bamba (cheville) doit se faire réévaluer cette semaine et pourrait même rejouer avant la fin de la régulière.

Naz Reid (Wolves) a bien été opéré pour sa blessure au poignet. Pour rappel, il va manquer six semaines. (Source : Wolves)

Touché à la cheville, Grayson Allen (Bucks) pourrait revenir pour le premier match des Playoffs. Concernant Pat Connaughton, également blessé à la cheville, c’est l’incertitude. (Source : The Athletic)

Carlik Jones (Bulls) a été nommé MVP de la G League pour la saison 2022-23. (Source : NBA)

