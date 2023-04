Une nuit de NBA crescendo. Plus l’heure avance, plus les affiches font envie avec comme climax le derby de Los Angeles qui sera déterminant pour une place en Playoffs. On retrouve également les Mavs qui jouent leur survie dans la course au play-in contre les Kings.

# LE PROGRAMME

1h : Pacers – Knicks

1h : Pistons – Nets

1h30 : Bucks – Bulls

1h30 : Celtics – Raptors

1h30 : Hawks – Wizards

2h : Pelicans – Grizzlies

2h30 : Mavericks – Kings

4h : Clippers – Lakers

# À NE PAS MANQUER

Clippers – Lakers (4h) : en temps normal, un derby de Los Angeles est déjà immanquable. Mais en temps anormal il l’est encore plus. Les deux équipes de L.A. ont exactement le même bilan (41-38) et se trouvent à la chevauche entre le Top 6 pour les Clippers et le play-in pour les Lakers. Le vainqueur du soir sera donc sixième et qualifié pour les Playoffs à l’instant T. Pour le moment, LAC n’a jamais perdu contre les Angelinos cette saison avec un 3-0 sec. Mais la dynamique a bien changé pour les Purple & Gold. Anthony Davis redevient le monstre qu’il était sans ses blessures, D’Angelo Russell apporte du shoot, Jarred Vanderbilt de la grosse défense, en attendant le retour à 100% de LeBron James. Le résultat de ce match est donc imprévisible. Cette rencontre est également l’occasion pour Russell Westbrook de prouver à son ancienne franchise qu’il peut être performant. Rendez-vous à 4h pour une masterclass certaine.

# À SUIVRE ÉGALEMENT