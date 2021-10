Programme NBA : Nuggets – Mavericks et Blazers – Clippers à 4h, mettez le réveil car ça y’est c’est le week-end

La saison NBA est un marathon et si vous commencez déjà à fléchir il va falloir se poser quelques questions. Dès ce soir on y retourne, avec sept matchs au menu et un potentiel gros feu d’artifice au petit matin. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

1h : Raptors – Magic

Raptors – Magic 1h30 : Nets – Pacers (sur BeIN Sports)

Nets – Pacers (sur BeIN Sports) 1h30 : Heat – Hornets

Heat – Hornets 2h : Pelicans – Kings

Pelicans – Kings 4h : Nuggets – Mavericks (sur BeIN Sports)

Nuggets – Mavericks (sur BeIN Sports) 4h : Blazers – Clippers (sur BeIN Sports)

Blazers – Clippers (sur BeIN Sports) 4h30 : Lakers – Cavs

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Blazers – Clippers (4h) : un meneur de jeu tancé de toute part à cause d’un début de saison cauchemardesque couplé à une sélection parmi les 75 meilleurs joueurs de l’histoire qui a du coup encore plus de mal à passer, face à un ailier qui partait très fort mais qui glisse sur des peaux de banane depuis deux matchs. Damian Lillard vs Paul George, Blazers vs Clippers, et la revanche, aussi, de la branlée reçue par Portland des mains de PG et ses potes il y a quelques jours. Le premier à 40 gagne le match ?

# À SURVEILLER EGALEMENT

le duel entre Jalen Suggs et Scottie Barnes à Toronto

Kevin Durant qui s’occupe de l’infirmerie des Pacers

un gros choc à l’Est entre les soldats du Heat et les jeunes cracks de Charlotte

Le DeMarcussico entre les Pels et les Kings du futur MVP Harrison Barnes

le duel 100% esthétique entre Luka Doncic et Nikola Jokic, et donc deux triples-doubles potentiellement validés avant la mi-temps

le LeBronico à Cleveland, avec des Lakers qui tenteront de ne pas tomber plus bas qu’ils ne sont déjà.

Du très lourd au programme, et on ne parle pas seulement du tour de taille de James Harden, Luka Doncic et Nikola Jokic. L’occasion en tout cas de se faire la totale parce que demain on peut pioncer, enfin pas nous mais on s’est compris. Allez zou, rendez-vous à 1h au Canada, ça va trop vite tout ça.