Jaylen Brown ressent encore les effets du COVID : « À la fin d’un match j’ai l’impression d’en avoir joué trois »

Irréguliers en ce début de saison, les Celtics peuvent parfois compter sur un grand Jaylen Brown, mais parfois Jaylen Brown est aussi dans le dur. Et pour cause, l’ailier All-Star des Celtics n’a pas encore tout à fait récupéré de son infection au COVID.

Si les salles sont pleines, si 96% des joueurs NBA sont vaccinés et que les cas positifs sont donc devenus très rares au sein de la Ligue, le COVID n’a pas totalement disparu des radars. La preuve, Jaylen Brown ressent toujours les effets du virus, lui qui a été testé positif une dizaine de jours avant le début de la saison régulière. Cela n’a pas empêché l’ailier de Boston de sortir une performance monstrueuse lors du premier match de la saison au Madison Square Garden (46 points en 46 minutes) mais depuis, il connaît des hauts et des bas. Les hauts, outre son carton au Garden, c’est sa performance à 30 points contre Charlotte avec cet énorme tomar sur la tête de Miles Bridges en prolongation. Les bas, c’est sa prestation lors des deux matchs des Celtics à la maison (deux défaites) contre Toronto (9 points à 3/13 au tir) et Washington (13 points à 5/16), où il n’a jamais réussi à peser comme il l’aurait voulu et où il manquait clairement de jus. Bref, bonjour les montagnes russes. Si l’on en croit Jaylen, il connaît quelques problèmes de récupération liés au COVID, ce qui peut expliquer ses difficultés pour enchaîner les gros matchs, lui qui a en plus raté une rencontre en ce début de saison à cause d’un petit bobo au genou gauche.

« À la fin d’un match j’ai l’impression d’en avoir joué trois » a notamment déclaré Jaylen via The Athletic. « Je ne récupère pas aussi vite que je le voudrais. Et j’ai également plus de douleurs articulaires, qui sont aussi liées au COVID. […] Mon corps n’est juste pas le même. »

Habitué à suivre une routine qui fonctionne et qui lui permet d’être prêt physiquement match après match, Jaylen Brown voit aujourd’hui son processus de récupération être perturbé. La saison dernière c’était Tatum, cette saison ça concerne Jaylen. C’est forcément frustrant pour ce joueur en pleine force de l’âge (25 ans), qui espère progressivement retrouver son rythme et ainsi l’ensemble de ses capacités car il sait qu’il doit faire mieux. En tout cas, il est clair que les Celtics en ont besoin, eux qui ont perdu trois de leurs cinq premiers matchs de la saison. Il y a deux jours, le nouveau coach de Boston Ime Udoka avait déclaré que la différence dans les performances de Brown d’un match à l’autre était « assez hallucinante », et qu’il comptait trouver des solutions pour aider Jaylen à mieux rentrer dans ces matchs.

« Il y a beaucoup de façons différentes de le faire. Mais à partir du moment où l’on remarque ça dès le départ, il faut l’agripper et lui dire ‘tu dois porter l’équipe ce soir, surtout quand Jayson n’est pas sur le terrain’. Appeler des systèmes pour lui, lui donner quelques actions et le mettre dans une zone de confort. Peut-être que quelques lancers-francs peuvent l’aider parce qu’évidemment, il a commencé doucement ce soir. » – Ime Udoka, après la défaite des Celtics face aux Wizards mercredi, via masslive.com

Les Celtics joueront leur prochaine rencontre face aux Wizards, encore, ce samedi à 23h. On gardera un œil sur Jaylen pour voir comment il entame le match, et aussi comme il le finit. Au fur et à mesure que la saison avance, Brown devrait pouvoir retrouver son rythme, mais pour l’instant il ne semble pas en capacité d’enchaîner les performances de All-Star. Allez, courage grand !

Source texte : The Athletic / Boston Globe / masslive.com

Jaylen Brown said he's not feeling like himself on some nights since having COVID. #Celtics pic.twitter.com/FFAU8qgWFd — gary washburn (@GwashburnGlobe) October 29, 2021