« Swagger », la série basée sur l’enfance de Kevin Durant, sort ce 29 octobre : alors, est-ce qu’il avait déjà tendance à changer d’équipe ?

« Swagger », c’est pour aujourd’hui. La série inspirée par la vie de Kevin Durant sort effectivement sur les écrans ce 29 octobre 2021. Les trois premiers épisodes sont disponibles sur la plateforme Apple TV+. Une série, du basket, du Kevin Durant… forcément c’est alléchant !

Depuis que Koh-Lanta passe le mardi soir, tu te demandes bien quoi regarder le vendredi à la téloche. Après des semaines à te taper des épisodes de Capitaine Marleau, la donne change ce soir ! Et on dit merci qui ? Merci KD. Certains lui reprochent encore sa décision de rejoindre les Warriors, d’autres l’adorent mais peu importe au final, car le longiligne numéro 7 des Nets reste un joueur hors normes, au-dessus du lot. Parti de très loin, le gamin de Seat Pleasant (près de Washington D.C.) a dû affronter une route semée d’embûches, mais il n’a jamais rien lâché et s’est forgé un palmarès incroyable qui donne facilement le vertige : deux bagues de champion NBA, trois breloques d’or olympique, une médaille de champion du monde, un trophée de MVP, deux de MVP des Finales. Bref, KD n’a plus grand-chose à prouver et il a donc décidé de se lancer encore un peu plus dans l’audiovisuel. Pour ses haters comme pour ses fans, il a concocté une série inspirée de son enfance de basketteur prodige. « Swagger », c’est le titre de la série créée par KD, Reggie Rock Bythewood et Brian Grazer, et produite par Thirty Five Ventures, Imagine Television Studios, CBS et Undisputed Cinema.

Executive Produced by @KDTrey5 & @richkleiman & inspired by KD’s experiences, #Swagger tells the story of life & basketball. Stream the first three episodes tomorrow 10/29 on @appletvplus 📺 https://t.co/oewYWDoFyO — Thirty Five Ventures (@35Ventures) October 28, 2021

L’histoire se base donc sur un jeune phénomène qui figure parmi les meilleurs prospects du pays, Jace Carson qui est interprété par l’acteur Isaiah Hill. Autour de lui, ses amis et sa famille, dont sa maman Jenna. C’est l’actrice Shinelle Azoroh qui joue le rôle d’une mère prête à tout pour que son fils devienne un vrai champion de la NBA. Son entraîneur Ike, interprété par O’Shea Jackson Jr., va sûrement tenir le rôle du mentor. Rapidement, le jeune Jace Carson va être confronté au monde particulier des jeunes prodiges, oscillant entre rêve, opportunités, mais aussi désillusions. Rencontres après rencontres, des rivalités vont naître entre Jace et ses adversaires issus de milieux différents. Sans oublier les sponsors qui viendront aussi mettre leur grain de sel dans la progression du jeune prodige. Inspirée par l’ascension de KD, cette série composée de dix épisodes devrait donc nous donner un aperçu du parcours de l’ancien du Thunder. Trois épisodes sont disponibles ce 29 octobre, ensuite ce sera un par semaine, tous les vendredis jusqu’au 17 décembre 2021. Rendez-vous dès aujourd’hui donc sur Apple TV+ pour voir si KD est aussi fort pour écrire des scripts que pour scorer dans n’importe quelle situation.

Kevin Durant fait parler de lui dans le monde de l’audiovisuel. La série « Swagger » reprend en partie son ascension au plus haut niveau. Alors pop-corn et on s’assoit pour mater ce qu’on annonce déjà comme une dinguerie. Au fait, qui paye son compte Apple TV+ ?

Source Texte : Kevin Durant, Thirty Five Ventures.